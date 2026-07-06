Corpora disponibiliza plataforma de gestão para psicólogas

A Corpora disponibiliza sua plataforma integrada de gestão e automação voltada a psicólogas e profissionais de saúde clínica. O software reúne, em um único ambiente, agenda online, prontuário eletrônico, cobrança automática, site de agendamento, gestão financeira, sala virtual para atendimentos por vídeo e recursos de inteligência artificial, com o objetivo de organizar a rotina administrativa do consultório e reduzir tarefas manuais.

O movimento ocorre em um momento de expansão da psicologia no país. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o Brasil conta com 584,7 mil psicólogos registrados até março de 2026, número que posiciona o país entre os de maior densidade de profissionais da área por habitante no mundo. O crescimento acompanha a maior procura por atendimento e a ampliação da consciência sobre saúde mental.

A demanda por cuidado em saúde mental também avançou. Levantamento do Ministério da Saúde e dados do INSS apontam aumento expressivo dos afastamentos do trabalho por transtornos mentais nos últimos anos, com 440 mil afastamentos registrados em 2024. O cenário amplia a procura por atendimento psicológico, presencial e on-line, e pressiona os profissionais autônomos a organizar melhor a gestão de suas práticas clínicas.

A segurança de dados ocupa posição central nesse contexto. A Corpora adota criptografia, rotinas de backup e controles de acesso por perfil, com processos alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às diretrizes do CFP. Segundo a empresa, os dados inseridos na plataforma não são utilizados para treinar inteligência artificial, e os recursos de IA são acionados apenas quando o profissional opta por usá-los.

De acordo com a companhia, mais de 60 mil psicólogas utilizam a plataforma, que organiza mais de cinco milhões de sessões por ano. A Corpora mantém ainda um plano gratuito voltado a profissionais em início de carreira, além de recursos de IA para transcrição de sessões, padronização de registros e apoio ao planejamento clínico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://usecorpora.com.br/