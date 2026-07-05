WePlay apoia o desenvolvimento do futebol de base no Brasil em parceria com o Craque do Amanhã

BRASÍLIA, Brasil, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O WePlay, aplicativo de entretenimento social voltado para jovens usuários em todo o mundo e conhecido por sua proposta de experiências interativas e descontraídas, anunciou recentemente uma doação de US$ 4.990 ao projeto socioeducativo brasileiro Craque do Amanhã. A contribuição foi feita pela empresa responsável pelo aplicativo, a WEJOY PTE. LTD.

Os recursos serão destinados à aquisição de materiais esportivos, apoiando a continuidade das atividades do projeto, que utiliza o futebol como ferramenta central para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A iniciativa busca ampliar o acesso de jovens da comunidade à prática esportiva, ao trabalho em equipe e à convivência social, reforçando o papel do esporte como instrumento de transformação e inclusão.





Sobre o Craque do Amanhã

Craque do Amanhã, cujo nome remete à ideia de "estrela do amanhã", é um projeto socioeducativo e esportivo desenvolvido no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, que utiliza o futebol e a prática esportiva como eixo central para promover o desenvolvimento físico, psicológico e social de crianças e adolescentes de 8 a 17 anos.



A iniciativa parte da premissa de que o esporte é um espaço de aprendizado com forte potencial educativo. Por meio de treinamentos, acompanhamento contínuo e metodologias participativas, o projeto busca contribuir para a formação de autoconfiança, disciplina, espírito de cooperação e uma visão mais positiva de futuro entre os jovens atendidos.



Estruturado em torno de três eixos: família, escola e esporte , o Craque do Amanhã integra o treinamento de futebol a ações voltadas à cidadania, à inclusão social e ao desenvolvimento pessoal. As atividades são direcionadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, matriculados em escolas públicas e residentes em comunidades de baixa renda. Além da formação técnica esportiva, o projeto dá atenção especial ao suporte psicossocial, ao acompanhamento do desempenho escolar e à oferta de oportunidades de desenvolvimento extracurricular. Para muitos participantes, o futebol funciona não apenas como esporte, mas como uma porta de entrada mais acessível à educação e à convivência comunitária.

Destinação da doação

A contribuição de US$ 4.990 feita pelo WePlay será destinada exclusivamente à compra de materiais esportivos. Para projetos sociais que dependem de treinos regulares e de acompanhamento de longo prazo, o suporte com equipamentos representa mais do que a reposição de itens básicos: contribui para melhorar as condições de treinamento, ampliar a variedade de atividades oferecidas e garantir uma participação mais estável das crianças nas atividades de futebol.

Propósito da marca e compromisso social

No campo do produto e da identidade de marca, o WePlay tem como foco constante entender como jogos, interação e entretenimento online podem aproximar pessoas. A plataforma reúne jogos multiplayer interativos, recursos de voz, salas virtuais e eventos temáticos online, criando experiências de entretenimento e socialização descomplicadas e acessíveis.

No âmbito social, o WePlay defende que essa conexão não precisa se limitar ao ambiente digital podendo também se manifestar por meio do esporte, da educação e de ações comunitárias, como forma de apoiar o crescimento de jovens e fortalecer o senso de comunidade.

Em nome do WePlay, um representante do projeto declarou: "A missão do WePlay é levar diversão e amizade aos jovens do mundo todo. O futebol também é uma linguagem universal, capaz de reunir jovens em torno de um objetivo comum, além de ser uma forma de aprendizado em equipe, expressão e crescimento pessoal. O trabalho do Craque do Amanhã, que usa o futebol para apoiar o desenvolvimento integral de adolescentes brasileiros, dialoga diretamente com o propósito do WePlay de criar conexões positivas por meio de jogos e interação. Temos grande satisfação em apoiar essa iniciativa de forma concreta e esperamos que essa contribuição ajude mais crianças a perseguir suas possibilidades dentro de campo."

Próximos passos

O WePlay afirma que continuará atento às necessidades das comunidades locais e à experiência dos parceiros envolvidos, mantendo o foco em temas como desenvolvimento juvenil, esporte comunitário e ação social. A empresa pretende seguir explorando novas formas de conectar o entretenimento social online a impactos concretos na sociedade, levando o espírito de conexão e cuidado cultivado em suas plataformas digitais para comunidades reais.

Sobre o WePlay

O WePlay é um aplicativo de entretenimento social voltado para jovens usuários em todo o mundo, operado pela WEJOY PTE. LTD. Guiado pela missão de "levar diversão e amizade aos jovens do mundo todo", o WePlay tem como pilares os jogos multiplayer interativos, os recursos de voz, as salas virtuais e os eventos temáticos online, buscando constantemente oferecer experiências de entretenimento e interação mais leves e acessíveis, que ajudem os usuários a se conectar por meio de jogos compartilhados e comunicação em tempo real. Além da experiência de produto, o WePlay mantém o compromisso de acompanhar pautas ligadas a comunidades locais, desenvolvimento juvenil e responsabilidade social, com o objetivo de transformar sua capacidade de conexão digital em apoio e cuidado concretos para mais jovens.

Contato para Imprensa

Empresa: WEJOY PTE. LTD.

Pessoa de contato: Bryant

E-mail: bryant@wejoysg.com

Site oficial de notícias do WePlay: https://weplayapp.com/news-article/bPIxAnL5

Subreddit oficial do WePlay: https://www.reddit.com/r/WePlay_official/

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90da23cc-4de0-4540-b5a0-34581d182154/pt

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9756105)