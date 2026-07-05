PEQUIM, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No 105º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, a CGTN publicou um artigo analisando o motivo pelo qual o PCC continua a atrair crescente atenção internacional. O artigo fala sobre como o caminho de desenvolvimento, o modelo de governança e a visão global da China estão remodelando a percepção global do CPC e oferecendo novas perspectivas sobre a modernização e a governança global.

Quando a comunidade internacional vê quando analisa o Partido Comunista da China (PCC)? As últimas pesquisas globais da CGTN sobre avaliações do papel do PCCh oferecem uma resposta convincente. Os entrevistados indicaram a "liderança forte" como a impressão mais marcante que eles têm do Partido, seguida por "uma força positiva para a manutenção da estabilidade global" e "um representante dos interesses dos países em desenvolvimento".

Os resultados sugerem que a atenção global ao PCCh vai muito além dos milagres econômicos da China, abrangendo o seu modelo de governança e sua filosofia na abordagem dos desafios globais comuns. Esses temas também ocuparam o centro do palco durante um discurso de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, marcando o 105º aniversário do Partido em 1º de julho. O discurso de Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, ressoou profundamente entre os observadores internacionais.

"A modernização chinesa destruiu o mito de que a modernização é sinônimo de ocidentalização." Foi assim que Geeganage Weerasinghe, secretário-geral do Partido Comunista do Sri Lanka, interpretou o último discurso de Xi.

Sua observação ecoa uma mensagem central de Xi: que o PCC liderou o povo chinês na criação de "uma nova forma de civilização humana" e na expansão do caminho para a modernização dos países em desenvolvimento. Durante décadas, a modernização foi amplamente vista através de uma ótica ocidental. A experiência da China, no entanto, oferece uma perspectiva diferente.

Zheng Changzhong, professor da Universidade de Fudan, observou que o desenvolvimento da China demonstra que a modernização não é um processo único. Guiado pela governança centrada nas pessoas, pelo planejamento de longo prazo e pela continuidade das políticas, o PCC vem conduzindo a segunda maior economia do mundo, mantendo a estabilidade social de longo prazo.

A filosofia de governança do CPC tem chamado a atenção de observadores de outros países. Após uma recente visita à China, Massimiliano Ay, secretário-geral do Partido Comunista da Suíça, ficou muito impressionado com um Partido” profundamente conectado com o povo". Richard Abitbol, um expert de administração francês, destacou que a previsível continuidade da política da China proporciona às empresas a confiança necessária para que elas façam investimentos de longo prazo em inovação.

O crescente reconhecimento também se reflete nos dados da pesquisa. De acordo com uma pesquisa da CGTN, 63,9% dos entrevistados atribuíram as conquistas de modernização da China à tomada de decisões científicas do PCC, enquanto 63,7% dos entrevistados do Sul Global acreditavam que o Partido fornece uma alternativa viável ao caminho de desenvolvimento ocidental.

Uma visão global além da mentalidade de soma zero

Após o discurso de Xi, Robert Lawrence Kuhn, presidente da Fundação Kuhn, disse que suas duas palavras-chave do discurso eram "estabilidade" e "confiança". Em um momento em que o mundo está repleto de volatilidade e choques, ele observou que a direção da política externa da China tem permanecido notavelmente consistente.

Essa consistência é baseada na visão global do PCC, que, como sempre, tem como missão buscar o progresso para a humanidade e uma grande harmonia para o mundo. Guiado por essa visão, o PCC rejeitou o pensamento de soma zero e vem oferecendo consistentemente soluções chinesas para a paz, o desenvolvimento e a governança globais.

Em seu discurso, Xi reiterou o compromisso da China de injetar energia positiva na paz e no desenvolvimento mundial. Ele pediu ao Partido que defenda os valores comuns da humanidade, promova a Global Development Initiative (GDI), a Global Security Initiative, a Global Civilization Initiative e a Global Governance Initiative, e promova continuamente a criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Citando a declaração de Xi de que a China está "construindo a paz mundial, contribuindo para o desenvolvimento global e defendendo a ordem internacional", Kawa Mahmoud, presidente do Centro de Pesquisa da Iniciativa de Civilização Global com sede no Iraque, disse que o compromisso da China com o multilateralismo é particularmente valioso num momento em que o unilateralismo está em ascensão. Wirun Phichaiwongphakdee, diretor do Centro de Pesquisa Tailândia-China da Iniciativa do Cinturão e Estrada, enfatizou a visão de Xi de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e que as quatro iniciativas globais são exemplos da responsabilidade global do PCC e da contribuição da sabedoria chinesa para o progresso humano.

Indo além da retórica, a visão global do PCCh é apoiada pela ação. O Partido estabeleceu laços regulares com mais de 700 organizações políticas em mais de 170 países. Além disso, a China introduziu tratamento tarifário zero para todos os países menos desenvolvidos e africanos com os quais tem relações diplomáticas, lançou mais de 1.800 projetos de cooperação no âmbito do GDI e continua a ser o segundo maior contribuinte para as operações de preservação da paz da ONU.

Para muitos fora da China, a questão não é mais simplesmente como o PCC transformou a China, mas cada vez mais o que sua experiência pode oferecer a um mundo em busca de novos caminhos para o desenvolvimento e a cooperação.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-03/Why-the-world-is-asking-What-makes-the-CPC-work--1OtVWfpQu64/p.html

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9757096)