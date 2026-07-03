Bitget Lança Primeira Negociação de Opções de Ações dos EUA da Indústria de Criptomoedas
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Novos recursos de Long Call e Long Put ampliam a liderança da Bitget no fornecimento de acesso global às ações dos EUA.
VICTORIA, Seychelles, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou as opções de ações dos EUA, dando aos usuários acesso direto a opções de negociação nas principais empresas listadas nos EUA. Isso faz com que a Bitget seja a única grande exchange de criptomoedas a oferecer opções de ações dos EUA, além de mercados de criptomoedas e CFDs que cobrem ouro, forex, commodities e índices.
Os recursos ativos incluem estratégias de long call e de long put para usuários elegíveis. As calls possibilitam que os traders assumam uma posição de alta em uma ação, e os puts podem ser usados para expressar uma visão de baixa ou gerenciar a exposição negativa. O risco para os compradores é limitado ao prêmio pago, embora uma opção possa expirar sem valor se o movimento de preço esperado não ocorrer.
O lançamento expande a linha de produtos de ações da Bitget, após o lançamento de ações tokenizadas, sua posição como um local líder de negociação de ações tokenizadas e acesso pré-IPO a oportunidades de mercado privado. As opções de ações adicionam outro instrumento da Wall Street amplamente utilizado à oferta Stock+, dando aos traders ativos mais maneiras de abordar os movimentos do mercado, os ciclos de ganhos e o risco da carteira.
As opções de ações expandem o produto Stock+ da plataforma, com local de acesso direto para ações tradicionais dos EUA, desenvolvido para traders familiarizados com produtos de mercado de ações estabelecidos e infraestrutura de mercado regulamentada. A adição está alinhada ao objetivo mais amplo da Bitget de reunir criptomoedas, ações, commodities e outros ativos globais em um ambiente de negociação de vários ativos para usuários em todo o mundo.
A demanda por opções listadas atingiu níveis recordes. O mercado de opções dos EUA processou mais de 15,2 bilhões de contratos em 2025, uma média de cerca de 60 milhões de contratos por dia de negociação. O crescimento indica um uso mais amplo de opções por participantes de varejo e institucionais para negociação direcional, hedge e gestão de capital.
“Temos agido consistentemente de forma pioneira para conectar oportunidades de ações com os nossos usuários”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Isso tem sido gratificante para nós e para os usuários. De ações tokenizadas a opções Now, estamos executando a convergência. Esta é a inovação perfeita para as criptomoedas. Nossos produtos estão muito à frente do seu tempo no fornecimento de acesso avançado a ações, ouro, criptomoedas e ativos em todo o mundo.”
O lançamento inicial concentra-se na compra de opções single-leg para oferecer aos usuários um ponto de entrada claro. Funcionalidades adicionais, incluindo estratégias multi-leg mais avançadas, estão planejadas à medida que o produto de opções Stock+ evolui.
Para marcar o lançamento, os usuários elegíveis que concluírem sua primeira negociação de opções de ações dos EUA podem receber US$ 15 em ações da NVIDIA, sujeito aos termos da campanha e à disponibilidade regional.
A negociação de opções envolve um risco significativo e pode não ser adequada para todos os usuários. A disponibilidade do produto, dos títulos suportados e das recompensas promocionais podem variar de acordo com a jurisdição. Os usuários devem analisar as informações relevantes sobre o produto e entender a possibilidade de perda do prêmio total antes de realizar operações.
Para saber mais sobre a negociação de opções de ações na Bitget, visite aqui.
Sobre a Bitget
Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.
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Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com
Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.
Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe7f4d2-18e2-4216-a92c-3b3213714f28
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001211145)