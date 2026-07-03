Bitget Lança Primeira Negociação de Opções de Ações dos EUA da Indústria de Criptomoedas

Novos recursos de Long Call e Long Put ampliam a liderança da Bitget no fornecimento de acesso global às ações dos EUA.

VICTORIA, Seychelles, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou as opções de ações dos EUA, dando aos usuários acesso direto a opções de negociação nas principais empresas listadas nos EUA. Isso faz com que a Bitget seja a única grande exchange de criptomoedas a oferecer opções de ações dos EUA, além de mercados de criptomoedas e CFDs que cobrem ouro, forex, commodities e índices.

Os recursos ativos incluem estratégias de long call e de long put para usuários elegíveis. As calls possibilitam que os traders assumam uma posição de alta em uma ação, e os puts podem ser usados para expressar uma visão de baixa ou gerenciar a exposição negativa. O risco para os compradores é limitado ao prêmio pago, embora uma opção possa expirar sem valor se o movimento de preço esperado não ocorrer.

O lançamento expande a linha de produtos de ações da Bitget, após o lançamento de ações tokenizadas, sua posição como um local líder de negociação de ações tokenizadas e acesso pré-IPO a oportunidades de mercado privado. As opções de ações adicionam outro instrumento da Wall Street amplamente utilizado à oferta Stock+, dando aos traders ativos mais maneiras de abordar os movimentos do mercado, os ciclos de ganhos e o risco da carteira.

As opções de ações expandem o produto Stock+ da plataforma, com local de acesso direto para ações tradicionais dos EUA, desenvolvido para traders familiarizados com produtos de mercado de ações estabelecidos e infraestrutura de mercado regulamentada. A adição está alinhada ao objetivo mais amplo da Bitget de reunir criptomoedas, ações, commodities e outros ativos globais em um ambiente de negociação de vários ativos para usuários em todo o mundo.

A demanda por opções listadas atingiu níveis recordes. O mercado de opções dos EUA processou mais de 15,2 bilhões de contratos em 2025, uma média de cerca de 60 milhões de contratos por dia de negociação. O crescimento indica um uso mais amplo de opções por participantes de varejo e institucionais para negociação direcional, hedge e gestão de capital.

“Temos agido consistentemente de forma pioneira para conectar oportunidades de ações com os nossos usuários”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Isso tem sido gratificante para nós e para os usuários. De ações tokenizadas a opções Now, estamos executando a convergência. Esta é a inovação perfeita para as criptomoedas. Nossos produtos estão muito à frente do seu tempo no fornecimento de acesso avançado a ações, ouro, criptomoedas e ativos em todo o mundo.”

O lançamento inicial concentra-se na compra de opções single-leg para oferecer aos usuários um ponto de entrada claro. Funcionalidades adicionais, incluindo estratégias multi-leg mais avançadas, estão planejadas à medida que o produto de opções Stock+ evolui.

Para marcar o lançamento, os usuários elegíveis que concluírem sua primeira negociação de opções de ações dos EUA podem receber US$ 15 em ações da NVIDIA, sujeito aos termos da campanha e à disponibilidade regional.

A negociação de opções envolve um risco significativo e pode não ser adequada para todos os usuários. A disponibilidade do produto, dos títulos suportados e das recompensas promocionais podem variar de acordo com a jurisdição. Os usuários devem analisar as informações relevantes sobre o produto e entender a possibilidade de perda do prêmio total antes de realizar operações.

Para saber mais sobre a negociação de opções de ações na Bitget, visite aqui .

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001211145)