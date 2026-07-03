Campanha Nacional reconhece 464 iniciativas de educação

A cerimônia de encerramento da 9ª Campanha Nacional #AprenderParaPrevenir: Cidades sem Risco reuniu, no último sábado (27), em São Bernardo do Campo (SP), representantes de escolas, universidades, órgãos públicos, organizações da sociedade civil e comunidades de diferentes regiões do país para celebrar iniciativas voltadas à redução de riscos de desastres e à adaptação às mudanças climáticas.

Realizada em parceria entre o Programa Cemaden Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e a Secretaria Nacional de Periferias (SNP), do Ministério das Cidades (MCID), a campanha mobilizou participantes de diferentes territórios brasileiros ao longo do ciclo 2025–2026 para desenvolver ações locais de educação, comunicação e mobilização comunitária voltadas à prevenção de desastres e ao enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas.

Entre abril e maio deste ano, foram inscritas 486 iniciativas em todo o país. Após as etapas de verificação documental e avaliação técnica previstas em regulamento, 464 campanhas foram validadas e reconhecidas oficialmente por sua contribuição para a construção de cidades mais resilientes e socialmente mais justas. Todas receberão certificação e passarão a integrar o portal do Cemaden Educação e o Mapa das Periferias.

As iniciativas passaram por um processo estruturado de avaliação conduzido por uma comissão especializada, composto pelas etapas de inscrição, análise de elegibilidade, avaliação de impacto e consolidação final. Entre os critérios considerados estiveram adequação temática, engajamento comunitário, articulação territorial, criatividade, inclusão e consistência dos resultados alcançados.

Como reconhecimento às experiências de maior destaque, a campanha selecionou 40 iniciativas como Boas Práticas, distribuídas igualmente entre quatro categorias de proponentes: Escolas de Educação Básica, Instituições de Ensino Superior, Órgãos Públicos e Organizações da Sociedade Civil. Destas, 12 receberam o reconhecimento Destaque Nacional, contempladas com troféu e kit educativo, enquanto outras 28 foram reconhecidas como Prática Inspiradora, recebendo placa e kit educativo. Além disso, foram concedidas 24 Menções Honrosas e sorteados 60 kits educativos entre as campanhas participantes.

As campanhas reconhecidas com o Prêmio Destaque Nacional foram:

Escolas de Educação Básica

#De mãos dadas com a Lagoa: Prevenção e Solidariedade (Natal/RN)

DESPIXELAR: Territórios Educativos para Educação Climática, educação das relações étnico-raciais e Justiça Socioambiental (Caraguatatuba/SP)

Santarém na Real: Vozes da Juventude na garantia de Justiça Climática e direito à Vida (Santarém/PA)



Instituições de Ensino Superior

Conhecer para Prevenir – Enchentes e Alagamentos e o cotidiano do risco – Igarapé Vivo, Comunidade Forte!! (Igarapé-Açu/PA)

Jovens protagonistas no enfrentamento da Emergência Climática: ações locais voltadas para a COP30 (Guarapuava/PR)

Universidade potente, Comunidade resiliente (Aracaju/SE)

Órgãos Públicos

Educação Ambiental nas Escolas de Olinda (Olinda/PE)

Estratégias Intersetoriais de Enfrentamento às Queimadas e Preservação Socioambiental (Tocantínia/TO)

Pelotas Sem Risco: Cidade Resiliente (Pelotas/RS)



Organizações da Sociedade Civil

Comunidade Protegida: Capacitar para Prevenir, Treinar para Agir (Petrópolis/RJ)

Garah Paiter – O território avisa: escutar a floresta para proteger a vida (Cacoal/RO)

Quando a barreira fala, a gente aprende: cuidar é proteger! (Camaragibe/PE)



Para Samia Sulaiman, coordenadora de Articulação e Parcerias da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, o encerramento da campanha reforça o valor da construção coletiva e do protagonismo territorial.

“Nosso maior prêmio está nas comunidades com a abrangência dessa campanha. As que premiamos hoje são a representação das grandiosas iniciativas que demonstraram não só um destaque na articulação e na mobilização, mas também provam que está acontecendo, é possível, a prevenção é uma realidade no Brasil”.

Rachel Trajber, coordenadora do Cemaden Educação, destaca que a campanha consolidou experiências que permanecem para além do período de mobilização.

“Encerramos esta edição com evidências concretas de que educação climática e prevenção de riscos se constroem no cotidiano das comunidades. As campanhas mostraram que diferentes territórios já estão produzindo soluções locais, fortalecendo vínculos e ampliando capacidades para enfrentar os desafios climáticos”.

A relação completa das campanhas reconhecidas, incluindo Práticas Inspiradoras, Menções Honrosas e as iniciativas contempladas por sorteio, está disponível na página oficial da campanha.

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O resultado completo pode ser conferido aqui: https://educacao.cemaden.gov.br/campanhacidades/resultado/