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A Fórmula na Consulfarma 2026: foco no mercado magistral

Rede de farmácias de manipulação destaca modelo de negócio com faturamento médio de R$ 4 milhões por unidade e lucratividade de até 35% durante a maior feira do setor no mundo

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DINO
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Repórter
03/07/2026 17:05

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A Fórmula na Consulfarma 2026: foco no mercado magistral
A Fórmula na Consulfarma 2026: foco no mercado magistral crédito: DINO

A Fórmula Farmácia de Manipulação, uma das redes mais tradicionais do mercado magistral brasileiro, marca presença na Consulfarma 2026, considerada a maior feira e congresso de farmácias de manipulação do mundo, realizada entre os dias 2 e 4 de julho, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

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O evento reúne farmacêuticos, empresários, investidores e profissionais da saúde de todo o país para apresentar tendências, inovação, tecnologia e oportunidades de negócios em um setor que movimenta mais de R$ 7 bilhões por ano no Brasil.

Durante a feira, A Fórmula apresenta seu modelo de expansão e convida empreendedores interessados em ingressar ou ampliar sua atuação no segmento de manipulação. A rede oferece condições comerciais especiais aos participantes da Consulfarma e disponibiliza uma equipe especializada para orientar investidores durante todo o processo de implantação da unidade.

Com 37 anos de mercado e mais de 120 unidades em operação, a empresa desenvolveu um modelo de gestão voltado para alta rentabilidade, suporte operacional e fidelização de clientes.

Segundo a empresa, uma unidade da rede pode alcançar faturamento médio anual de R$ 4 milhões, com lucratividade entre 25% e 35%, além de atuar em um mercado com demanda constante e consumidores altamente fidelizados.

"O mercado magistral oferece uma excelente oportunidade para quem busca investir em um negócio sólido, resiliente e com grande potencial de crescimento. Nosso diferencial está na experiência acumulada ao longo de quase quatro décadas e no suporte completo oferecido aos franqueados", destaca Juliano Ribeiro, head de expansão da A Fórmula.

Além da manipulação de medicamentos, a rede atua nos segmentos de saúde humana e manipulação veterinária (pet), ampliando seu potencial de atendimento e geração de receita.

Por que investir na A Fórmula

  • 37 anos de tradição no mercado; 
  • Mais de 120 unidades ativas; 
  • Faturamento médio anual de R$ 4 milhões por unidade; 
  • Lucratividade média entre 25% e 35%; 
  • Modelo de negócio consolidado; 
  • Suporte completo em marketing, gestão e operação; 
  • Atendimento para saúde humana e pet; 
  • Equipe especializada em expansão e implantação. 

A Fórmula em números

  • Royalties: 5% 
  • FPM (Fundo de Propaganda): 2% 
  • Área mínima da unidade: 150 m² 
  • Rentabilidade média: 25% a 30% 
  • Prazo estimado de retorno do investimento: 24 a 36 meses 
  • Investimento inicial: a partir de R$ 550 mil 

Durante a Consulfarma, a empresa oferece condições especiais para novos investidores interessados em fazer parte da rede.

Serviço

Consulfarma 2026
Data: 2 a 4 de julho de 2026
Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

Instagram: @aformulafarmacia

Informações para a imprensa

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Carla Bianchi Comunicação
E-mail: carlabianchicomunica@gmail.com
WhatsApp: (11) 99264-3577



Website: https://www.instagram.com/aformulafarmacia

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