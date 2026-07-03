A Fórmula na Consulfarma 2026: foco no mercado magistral

A Fórmula Farmácia de Manipulação, uma das redes mais tradicionais do mercado magistral brasileiro, marca presença na Consulfarma 2026, considerada a maior feira e congresso de farmácias de manipulação do mundo, realizada entre os dias 2 e 4 de julho, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

O evento reúne farmacêuticos, empresários, investidores e profissionais da saúde de todo o país para apresentar tendências, inovação, tecnologia e oportunidades de negócios em um setor que movimenta mais de R$ 7 bilhões por ano no Brasil.

Durante a feira, A Fórmula apresenta seu modelo de expansão e convida empreendedores interessados em ingressar ou ampliar sua atuação no segmento de manipulação. A rede oferece condições comerciais especiais aos participantes da Consulfarma e disponibiliza uma equipe especializada para orientar investidores durante todo o processo de implantação da unidade.

Com 37 anos de mercado e mais de 120 unidades em operação, a empresa desenvolveu um modelo de gestão voltado para alta rentabilidade, suporte operacional e fidelização de clientes.

Segundo a empresa, uma unidade da rede pode alcançar faturamento médio anual de R$ 4 milhões, com lucratividade entre 25% e 35%, além de atuar em um mercado com demanda constante e consumidores altamente fidelizados.

"O mercado magistral oferece uma excelente oportunidade para quem busca investir em um negócio sólido, resiliente e com grande potencial de crescimento. Nosso diferencial está na experiência acumulada ao longo de quase quatro décadas e no suporte completo oferecido aos franqueados", destaca Juliano Ribeiro, head de expansão da A Fórmula.

Além da manipulação de medicamentos, a rede atua nos segmentos de saúde humana e manipulação veterinária (pet), ampliando seu potencial de atendimento e geração de receita.

Por que investir na A Fórmula

37 anos de tradição no mercado;

Mais de 120 unidades ativas;

Faturamento médio anual de R$ 4 milhões por unidade;

Lucratividade média entre 25% e 35%;

Modelo de negócio consolidado;

Suporte completo em marketing, gestão e operação;

Atendimento para saúde humana e pet;

Equipe especializada em expansão e implantação.

A Fórmula em números

Royalties: 5%

5% FPM (Fundo de Propaganda): 2%

2% Área mínima da unidade: 150 m²

150 m² Rentabilidade média: 25% a 30%

25% a 30% Prazo estimado de retorno do investimento: 24 a 36 meses

24 a 36 meses Investimento inicial: a partir de R$ 550 mil

Durante a Consulfarma, a empresa oferece condições especiais para novos investidores interessados em fazer parte da rede.

Serviço

Consulfarma 2026

Data: 2 a 4 de julho de 2026

Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

Instagram: @aformulafarmacia

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Carla Bianchi Comunicação

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