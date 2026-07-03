A Fórmula na Consulfarma 2026: foco no mercado magistral
Rede de farmácias de manipulação destaca modelo de negócio com faturamento médio de R$ 4 milhões por unidade e lucratividade de até 35% durante a maior feira do setor no mundo
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A Fórmula Farmácia de Manipulação, uma das redes mais tradicionais do mercado magistral brasileiro, marca presença na Consulfarma 2026, considerada a maior feira e congresso de farmácias de manipulação do mundo, realizada entre os dias 2 e 4 de julho, no Distrito Anhembi, em São Paulo.
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O evento reúne farmacêuticos, empresários, investidores e profissionais da saúde de todo o país para apresentar tendências, inovação, tecnologia e oportunidades de negócios em um setor que movimenta mais de R$ 7 bilhões por ano no Brasil.
Durante a feira, A Fórmula apresenta seu modelo de expansão e convida empreendedores interessados em ingressar ou ampliar sua atuação no segmento de manipulação. A rede oferece condições comerciais especiais aos participantes da Consulfarma e disponibiliza uma equipe especializada para orientar investidores durante todo o processo de implantação da unidade.
Com 37 anos de mercado e mais de 120 unidades em operação, a empresa desenvolveu um modelo de gestão voltado para alta rentabilidade, suporte operacional e fidelização de clientes.
Segundo a empresa, uma unidade da rede pode alcançar faturamento médio anual de R$ 4 milhões, com lucratividade entre 25% e 35%, além de atuar em um mercado com demanda constante e consumidores altamente fidelizados.
"O mercado magistral oferece uma excelente oportunidade para quem busca investir em um negócio sólido, resiliente e com grande potencial de crescimento. Nosso diferencial está na experiência acumulada ao longo de quase quatro décadas e no suporte completo oferecido aos franqueados", destaca Juliano Ribeiro, head de expansão da A Fórmula.
Além da manipulação de medicamentos, a rede atua nos segmentos de saúde humana e manipulação veterinária (pet), ampliando seu potencial de atendimento e geração de receita.
Por que investir na A Fórmula
- 37 anos de tradição no mercado;
- Mais de 120 unidades ativas;
- Faturamento médio anual de R$ 4 milhões por unidade;
- Lucratividade média entre 25% e 35%;
- Modelo de negócio consolidado;
- Suporte completo em marketing, gestão e operação;
- Atendimento para saúde humana e pet;
- Equipe especializada em expansão e implantação.
A Fórmula em números
- Royalties: 5%
- FPM (Fundo de Propaganda): 2%
- Área mínima da unidade: 150 m²
- Rentabilidade média: 25% a 30%
- Prazo estimado de retorno do investimento: 24 a 36 meses
- Investimento inicial: a partir de R$ 550 mil
Durante a Consulfarma, a empresa oferece condições especiais para novos investidores interessados em fazer parte da rede.
Serviço
Consulfarma 2026
Data: 2 a 4 de julho de 2026
Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)
Instagram: @aformulafarmacia
Informações para a imprensa
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Carla Bianchi Comunicação
E-mail: carlabianchicomunica@gmail.com
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Website: https://www.instagram.com/aformulafarmacia