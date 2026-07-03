Quirguistão inaugura o Tamchy Special Financial Investment Territory às margens do Issyk-Kul

Tamchy, Quirguistão, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Presidente da República do Quirguistão, Sadyr Japarov, inaugurou o Tamchy Special Financial Investment Territory (SFIT), uma nova jurisdição internacional erguida junto às margens do Issyk-Kul, lago de montanha situado no coração da Ásia Central. Entre as primeiras empresas a instalarem-se, ainda durante a própria cerimónia de abertura, contam-se organizações da Coreia do Sul, dos Emirados Árabes Unidos, de Hong Kong, da Suíça e do Cazaquistão. Neste momento, vinte empresas de vários pontos do mundo estão em processo de fixação no Tamchy SFIT.

O ponto alto da cerimónia surgiu quando Japarov acionou, de forma simbólica, um interruptor com o formato de um marcador geográfico, colocando literalmente o Tamchy SFIT no mapa financeiro mundial.

«A transformação da economia global faz crescer a procura por novos centros de atividade económica, onde os padrões internacionais coexistam com uma verdadeira liberdade para inovar e com investimento de longo prazo. O Tamchy SFIT é o nosso projeto nacional e a nossa resposta às necessidades das empresas que operam à escala internacional. Estamos a construir um centro financeiro a partir do zero, com um tribunal independente, um regulador moderno e regras que não se alteram ao sabor de cada tendência. Não tenho qualquer dúvida de que o Tamchy SFIT abrirá um novo capítulo na história do Quirguistão», afirmou o Presidente Japarov.

O Tamchy SFIT rege-se pelos princípios da common law inglesa e dispõe de uma autoridade de supervisão financeira própria, de um centro internacional de resolução de litígios e de um portal digital de registo assente no princípio do balcão único. Um regime fiscal específico garante, ao longo de 49 anos, uma taxa de zero por cento sobre lucros, dividendos e mais-valias, bem como a isenção de imposto sobre o valor acrescentado. A par disso, é permitida a detenção integral do capital por investidores estrangeiros e a livre repatriação de lucros.

Numa área de cerca de 6000 hectares, o Tamchy SFIT conta já com um centro de negócios plenamente operacional, estando em construção hotéis e edifícios residenciais. O aeroporto internacional de Issyk-Kul fica a uma curta distância a pé.

«Os grandes centros financeiros nascem onde se compreende aquilo de que o capital e as empresas internacionais precisam. É exatamente isso que o Tamchy SFIT oferece: uma plataforma credível, flexível e preparada para os investidores que pretendem crescer de forma sustentável. Alinhada pelos mais elevados padrões internacionais, ancorada na common law inglesa e posicionada no ponto de encontro de cinco economias da União Económica Eurasiática e do corredor euroasiático, esta zona proporciona uma jurisdição neutra, independente e pensada para durar», sublinhou Ali Ijaz Ahmad, Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração do Tamchy SFIT.

Entre os primeiros dirigentes a escolherem o Tamchy SFIT está Seo Dong Hyun, CEO da Serim.

«Ao longo dos últimos trinta anos, em que investi nos semicondutores, na alta tecnologia e na energia, aprendi que a segurança jurídica e a confiança no sistema regulatório são o alicerce de qualquer investimento de longo prazo. Foi precisamente sobre estes princípios que o Tamchy SFIT foi construído. É particularmente notável que um projeto desta dimensão tenha sido concretizado em apenas um ano, mais depressa do que em qualquer outra jurisdição que conheço. Registei aqui, hoje, a minha holding familiar. Para mim, este não é um investimento para alguns anos, mas para gerações», declarou.

Até 2035, o Tamchy pretende atrair cerca de 4000 empresas residentes e criar mais de 10 000 postos de trabalho. Estima-se que o contributo para a economia do país, no período entre 2026 e 2035, ascenda a 20 mil milhões de dólares.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aef76685-7233-4b5c-a682-701a3a69b3da/pt

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tamchy SFIT Press Office Azat Asambayev press@tamchysfit.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001211133)