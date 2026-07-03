Starlight Children's Foundation Conquista o British F1® Allwyn Global Community Award para Amenizar as Internações para as Crianças

SILVERSTONE, Reino Unido, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Starlight Children’s Foundation foi a vencedora britânica do F1® Allwyn Global Community Award da FORMULA 1® PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026. A instituição de caridade, que ajuda crianças gravemente doentes internadas em hospitais a brincar, rir e fazer as coisas que amam enquanto fazem tratamento, recebeu € 100.000 da Allwyn AG, a empresa multinacional de entretenimento liderada por loterias cuja subsidiária no Reino Unido opera a The National Lottery. O Prêmio ajudará a Starlight a promover sua abordagem inovadora aos cuidados infantis.

Muitas crianças do Reino Unido estão sendo afetadas emocionalmente pelos seus cuidados médicos, com cerca de 1,4 milhão vulneráveis a traumas relacionados à saúde*. Para uma criança o medo pode parecer inimaginável, muitas vezes levando a uma profunda angústia que pode tornar o seu tratamento muito mais difícil e deixar marcas duradouras. No entanto, Starlight cria momentos de escape para essas situações difíceis.

A doação de € 100.000 da Allwyn irá promover o projeto piloto pioneiro da Starlight - a introdução do novo papel de "Educador de Práticas de Brincadeiras de Saúde" para incorporar cuidados informados consistentes de brincadeiras em todo o NHS, por meio de atividades e experiências. A doação também irá possibilitar a formação de até 1.000 profissionais de atendimento especializado. A Starlight foi elogiada pelo painel de jurados pelo seu espírito de inovação - um valor compartilhado pela Allwyn e pela Fórmula 1 - bem como pela escalabilidade do projeto e potencial para que outras organizações possam copiar.

Alastair Ruxton, Dirigente de Impacto da Allwyn UK e jurado da F1® Allwyn Global Community Award, disse: "É com muito orgulho que entregamos o F1® Allwyn Global Community Award à Starlight Children's Foundation. Como jurados, ficamos impressionados com o seu espírito de inovação e sua abordagem pioneira para lidar com o trauma relacionado à saúde de muitas crianças. A Allwyn tem orgulho de defender esse tipo de mudança arrojada e sistêmica, e isso demonstra como o impacto do nosso programa global se estende muito além das pistas de corrida."

Cathy Gilman, CEO da Starlight, disse: "Estamos profundamente contentes e honrados em receber o F1® Allwyn Global Community Award. Os hospitais e os procedimentos médicos podem ser incrivelmente assustadores e traumatizantes para as crianças. Mas o nosso novo papel irá ajudar as crianças hospitalizadas a entender, lidar e se curar. Esta incrível doação de € 100.000 da Allwyn irá financiar a nossa ambição de amenizar as internações hospitalares e os tratamentos das crianças gravemente enfermas.”

Ellen Jones, Dirigente de ESG da Formula 1® e jurada do F1® Allwyn Global Community Award, disse: "Na Fórmula 1®, estamos empenhados em utilizar a nossa plataforma para impulsionar mudanças transformadoras para as nossas comunidades locais. A Starlight Children's Foundation se alinha de perto com nossas prioridades mais amplas de impacto social, especialmente com o nosso compromisso de utilizar abordagens arrojadas e inovadoras para resolver desafios complexos em áreas como a da saúde. Seu novo papel de “Educador de Práticas de Brincadeiras de Saúde” oferece um modelo escalável para impacto a longo prazo."

A Starlight Children's Foundation é a terceira organização sem fins lucrativos a ser reconhecida pelo F1® Allwyn Global Community Award em 2026. Após o grande sucesso do primeiro ano em 2025, o programa deste ano foi lançado em maio, com a instituição de caridade canadense La Tablée des Chefs recebendo o primeiro prêmio no FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA pelo seu trabalho vital no combate à insegurança alimentar, por meio da recuperação e redistribuição de refeições para famílias vulneráveis. Na semana passada, a Allwyn premiou a organização austríaca sem fins lucrativos Sindbad Mentoring no FORMULA 1® LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 para reforçar sua missão de nivelar as oportunidades para os jovens, aumentar a mobilidade social e inspirá-los a seguir seus caminhos de carreira dos sonhos, especialmente em STEM.

Mais ONGs serão reconhecidas nos locais de corrida do Grand Prix nesta temporada na Holanda, Austin, Cidade do México e Las Vegas. No final da temporada, os fãs da Formula 1® terão a oportunidade de votar nas suas iniciativas vencedoras favoritas, como parte do plano da Allwyn para aproximar esses fãs do programa.

Notas aos Editores

*Starlight Cause of Trauma report 2025

Sobre a Allwyn

A Allwyn AG é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos com foco em loterias líder no mercado e com marcas confiáveis na Europa e na América do Norte, listadas na Euronext Athens. Seu objetivo é aprimorar a experiência de jogo para todos, com foco na inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e direcionamento de mais recursos a causas sociais, por meio de um portfólio crescente de entretenimento em jogos casuais.

A Allwyn Entertainment Ltd (Allwyn UK), uma subsidiária separada da Allwyn AG, é a operadora da The National Lottery no Reino Unido.

Consultas da Mídia pr@allwyn.com

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria de vários anos com a Formula 1® é um incentivo ao aumento da conscientização global da Allwyn, com suas 24 corridas do esporte em todo o mundo, 750 milhões de fãs e 96 milhões de seguidores nas redes sociais, bem como seu alcance em canais de transmissão e estabelecimentos de entretenimento.

A parceria irá destacar a posição da Allwyn como uma marca internacional que impulsiona o impacto na comunidade em todo o mundo, em apoio aos seus planos de crescimento global.

A parceria está focada no desenvolvimento de iniciativas que apoiem a ambição da empresa de contribuir positivamente para a sociedade em todo o mundo. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em capacitar os fãs e as comunidades locais, a parceria dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de fãs do esporte para homenagear quem faz mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em todo o mundo.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® tiveram início em 1950 e passaram a ser a competição de automobilismo anual mais prestigiada e mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuída à ação de rastreamento do Formula One Group. O logotipo F1, F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1®. Todos os direitos reservados.

Contato para a Imprensa

Formula 1® Press Office

E: f1media@f1.com

T: @f1media

Para mais informações sobre o F1® Allwyn Global Community Award, incluindo os critérios de elegibilidade e o processo de seleção, visite o nosso site: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Sobre a Starlight

Starlight é a principal instituição de caridade do Reino Unido que trabalha para colocar a brincadeira no centro dos cuidados de saúde de todas as crianças. Brincar tira o medo dos cuidados com a saúde das crianças, tornando-as mais resilientes e receptivas ao tratamento. Fornecemos recursos de brincadeiras, fazemos campanha por melhores serviços de brincadeiras de saúde e desenvolvemos as melhores práticas com profissionais pediátricos da linha de frente.

O problema é o medo. A resposta é a brincadeira. Chegou a hora de começar a brincar.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01194d47-e114-47fa-b45a-eb0c0bcfbfc9

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