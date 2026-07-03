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O que faz uma empresa de tecnologia entrar no ranking GPTW?

Em um dos setores mais disputados do país quando o assunto é atração e retenção de talentos, a Framework Digital acaba de conquistar um lugar no ranking Great Place to Work 2026.

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DINO
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Repórter
03/07/2026 15:07

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O que faz uma empresa de tecnologia entrar no ranking GPTW?
O que faz uma empresa de tecnologia entrar no ranking GPTW? crédito: DINO

Em um cenário onde profissionais de tecnologia buscam cada vez mais propósito, autonomia e desenvolvimento contínuo, a Framework estruturou um modelo de gestão baseado em escuta ativa, proximidade entre lideranças e construção constante de um ambiente de alta confiança. O resultado foi uma aprovação de 92% dos colaboradores e a entrada no ranking das melhores empresas para trabalhar de Minas Gerais.

Segundo a empresa, a conquista está relacionada a uma estratégia voltada ao desenvolvimento da cultura organizacional e da experiência dos colaboradores.

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"A cultura não pode existir apenas nas apresentações institucionais. Ela precisa estar presente nas decisões, na liderança e na experiência diária das pessoas. É isso que buscamos construir ao longo dos anos", afirma Jamila Ventura, Diretora de Pessoas e Cultura da Framework Digital.

A estratégia também gera impactos diretos nos negócios.

"Quando falamos de transformação digital, muitas vezes o foco está apenas na tecnologia. Mas a capacidade de inovar depende diretamente das pessoas. Investir em cultura não é um custo. É uma decisão estratégica de crescimento", destaca Leonardo Barros, CEO da empresa.

A entrada no ranking GPTW reforça uma discussão cada vez mais presente no mercado: em um cenário onde tecnologia se torna acessível rapidamente, o diferencial competitivo sustentável continua sendo a capacidade de desenvolver, engajar e reter talentos.

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“Para a Framework, esse reconhecimento não representa um ponto de chegada, mas a validação de um modelo que continuará evoluindo nos próximos anos", conclui Leonardo.



Website: https://www.frameworkdigital.com.br/

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