NoPing fecha parceria estratégica da IPV7 Security

O NoPing firmou uma parceria com a IPV7 Security para implementar um programa contínuo de Bug Bounty, iniciativa voltada ao fortalecimento da segurança digital da plataforma. O projeto será conduzido pela HuntersPay, plataforma da IPV7 Security especializada em conectar empresas a pesquisadores de segurança para a identificação contínua de vulnerabilidades.

Bug Bounty é um modelo de segurança no qual pesquisadores autorizados identificam e reportam vulnerabilidades de forma responsável antes que elas possam ser exploradas por criminosos. Na HuntersPay, esses profissionais passam por um processo de validação técnica antes de participarem dos programas. Todas as vulnerabilidades encontradas também são analisadas pela equipe da IPV7 Security antes de serem encaminhadas para correção, permitindo que o NoPing priorize os riscos de acordo com seu impacto.

A IPV7 Security é a empresa de cibersegurança da IPV7.Group e atua com soluções como Security Operations Center (SOC), Pentest, análise de vulnerabilidades, campanhas de phishing, treinamentos e programas de Bug Bounty. Com a parceria, o NoPing passa a adotar um processo contínuo de validação da segurança, substituindo avaliações pontuais por monitoramento permanente realizado por pesquisadores especializados.

A iniciativa busca ampliar a proteção da plataforma utilizada por jogadores que procuram reduzir lag, melhorar o ping e manter maior estabilidade durante as partidas. A adoção de um programa contínuo também fortalece a capacidade de identificar vulnerabilidades antes que elas possam afetar os serviços e os usuários.

"Quem utiliza o NoPing espera uma plataforma rápida, estável e confiável. Investir em segurança contínua significa reduzir riscos antes que eles afetem a experiência dos jogadores. Essa parceria amplia nossa capacidade de identificar vulnerabilidades de forma preventiva e reforça nosso compromisso com a comunidade.", afirma Thiago Alves, CMO do NoPing.

Segundo Droander Martins, CEO da IPV7.Group, "a decisão do NoPing de investir em um programa contínuo de Bug Bounty demonstra maturidade e compromisso com a proteção de seus usuários. Ficamos muito satisfeitos em conduzir esse projeto por meio da HuntersPay e acreditamos que iniciativas como essa contribuem para elevar o padrão de segurança no mercado gamer."

Para Ataíde Junior, sócio e CISO da IPV7 Security, "ao escolher a HuntersPay, o NoPing passa a contar com uma das camadas mais avançadas de segurança ofensiva contínua do país. Esse investimento protege os usuários, fortalece a confiança na plataforma e contribui para elevar o padrão de segurança do mercado gamer brasileiro."

Com a implementação do programa contínuo de Bug Bounty, o NoPing incorpora uma estratégia permanente de validação de segurança, modelo adotado por empresas de tecnologia para reduzir riscos, acelerar a identificação de vulnerabilidades e ampliar a proteção de seus usuários.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

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Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt