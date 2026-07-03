Greenplac MDF doa estande da ForMóbile 2026 à ONG Construide

A Greenplac MDF, indústria premiada nacional e internacionalmente no segmento de painéis de MDF, participa da ForMóbile 2026 com um estande de 300m² assinado pelo Estudio Brunato. Neste ano, como já é marca registrada da empresa, a estrutura não encerrará sua história na desmontagem do pavilhão. Todos os painéis de MDF utilizados no estande serão doados à ONG Construide, organização que desde 2017 constrói moradias dignas e permanentes para famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil.

A ação faz parte do programa contínuo de design circular consolidado pela Greenplac ao longo dos últimos anos, uma iniciativa que a empresa aplica de forma consecutiva a cada participação em grandes feiras do setor, transformando o descarte em oportunidade concreta de impacto social.

O compromisso é coordenado e fortalecido estrategicamente pela Fundação Nelly Jorge Colnaghi, braço ESG da holding Colpar Brasil, à qual pertence a Greenplac MDF e o modelo da ação já favoreceu instituições importantes como Instituto Resgatando Vidas (Gerando Falcões), Núcleo Social Tabea Diadema, ONG Construide, Projeto Mobília RS (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Passo Fundo), Associação Padre Leo Commissarri, Hospital Auxiliadora (Água Clara/MS), Projeto Leiturinha, Projeto Conecta Mães (São José do Rio Preto/SP).

A ONG que transforma paredes em dignidade

Fundada pelo arquiteto e empresário Bruno Bordón em 2017, após uma viagem missionária ao interior do Piauí, a Construide surgiu do encontro com a realidade precária de uma família e da convicção de que a arquitetura pode e deve ser colocada a serviço das pessoas mais vulneráveis. A ONG já impactou mais de 30 mil vidas, com 90 famílias atendidas, mais de 5.000 voluntários cadastrados e ações realizadas em outros estados e países.

A Construide padronizou projetos de casas em modelos de 21m², 26m², 34m² e 41m², desenvolvidos para atender diferentes estruturas familiares em qualquer região do Brasil, reduzindo custos e minimizando o desperdício de materiais na construção. Bruno Bordón foi reconhecido pela Forbes Under 30 em 2021 na categoria Terceiro Setor, e a ONG já levou sua atuação a estados como Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Sergipe, Goiás e Paraná, além de Moçambique, na África.

"A parceria com a Greenplac é uma relação baseada em confiança e via de encontro com nosso propósito que é capaz de mudar vidas. Podemos aproveitar o material que chega em pleno potencial de uso para as casas que construímos. E isso é transformador para a sociedade, de verdade", afirma Bruno Bordón, fundador da Construide.

Design circular: uma força na contramão do desperdício

A indústria de eventos movimenta toneladas de materiais nobres por ano. Estandes, mobiliário, expositores e divisórias constroem ambientes completos com o que há de melhor e mais modernos que, em muitos casos, duram apenas quatro dias para depois serem descartados. A Greenplac decidiu romper com essa lógica há vários anos, fazendo da desmontagem o início de um novo ciclo, não o fim de um produto.

"Levamos muito a sério o design circular e, por isso, insistimos em manter ações como esta. Em um mundo marcado pelo desperdício, elas se tornam ainda mais necessárias e inspiradoras, pois valorizamos a história e o desenvolvimento dos nossos produtos. E mais uma vez reforçamos que para a Greenplac MDF, nada se perde, tudo se transforma", destaca Lais Carelo, Gerente de Marketing da Greenplac.

O histórico da empresa demonstra que a consistência faz parte de sua atuação. Esta não é a primeira vez que Construide e Greenplac unem forças em torno desse propósito. Em edições anteriores da Expo Revestir e da Formobile, os estandes da marca, com áreas superiores a 160 m² e 300 m², foram integralmente doados à ONG, consolidando uma parceria que se fortalece e amplia seu impacto a cada edição.

ESG como compromisso, não como acessório

O programa de design circular da Greenplac integra a agenda ESG da holding Colpar Brasil, gerenciada pela Fundação Nelly Jorge Colnaghi. A ação na ForMóbile 2026 se soma a outros compromissos socioambientais da marca, como os programas de reflorestamento Flora Tietê e Flora MS, a parceria contínua com o Instituto Resgatando Vidas, parte do Grupo Gerando Falcões, e muitas outras iniciativas em desenvolvimento comunitário em Água Clara (MS), região onde a planta industrial da Greenplac está instalada.

O reconhecimento externo a essa trajetória veio com a conquista do Selo Better Stands Prata, programa da Informa Markets que tem como objetivo reduzir a gigantesca produção de lixo cenógráfico em feiras de negócios. O Selo Prata reconhece iniciativas concretas de redução de impacto e uso de materiais sustentáveis, atestando que a Greenplac não apenas cumpre normas ESG, mas lidera pelo exemplo dentro do setor.

"Tudo isso reforça o posicionamento estratégico da empresa, baseado no compromisso genuíno com toda a cadeia produtiva, que nasce nas florestas certificadas e sustentáveis e se concretiza em cada projeto acabado que passa pelas mãos de quem faz a marcenaria acontecer", ressalta José Roberto Colnaghi, Presidente do Conselho Administração da Colpar Brasil.

Sobre a Greenplac MDF

Fundada em 2018, a Greenplac MDF é uma indústria de painéis de madeira pertencente à holding Colpar Brasil. Com planta industrial em Água Clara (MS), a marca combina tecnologia alemã, inovação, qualidade e compromisso socioambiental. Seus produtos foram reconhecidos em feiras e premiações nacionais e internacionais, incluindo Interzum (Alemanha), iF Design Award, DNA Paris Design Awards, Prêmio POPAI e ADC Awards. No âmbito ESG, a marca é detentora do Selo Better Stands Prata (Informa Markets), que reconhece iniciativas de redução de impacto e uso de materiais sustentáveis em feiras de negócios. Mais informações disponíveis no site greenplac.com.br.

Sobre a Fundação Nelly Jorge Colnaghi

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Braço ESG da holding Colpar Brasil, a Fundação Nelly Jorge Colnaghi coordena e fortalece as ações de responsabilidade social, ambiental e de governança do grupo, garantindo que o compromisso com o impacto positivo seja estrutural e permanente em todas as empresas da holding. Para mais informações, basta acessar: http://fundacaocolnaghi.org.br/