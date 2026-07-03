VeriSilicon apresenta IP de pós-processamento de câmera CPP2000 para robótica e aplicações de visão móvel incorporadas

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje seu IP de pós-processamento de câmera (CPP, Camera Post-Processing) CPP2000 de alto desempenho, ampliando as soluções de processamento de sinais de imagem (PSI) da empresa com recursos avançados de pós-processamento. Ao melhorar a qualidade da imagem e a percepção visual em cenários de imagem móvel, o CPP2000 permite um desempenho visual mais confiável em robótica, drones e outras aplicações de visão móvel.

O CPP2000 integra tecnologias de processamento de imagem e pode otimizar ainda mais a saída de imagens YUV de processadores de sinais de imagem. O IP é compatível com processamento de imagem e vídeo com resolução de até 8K e oferece várias opções de configuração de hardware para atender a diversos requerimentos de Potência, Performance, Área (PPA) e latência em diferentes aplicações. O CPP2000 potencializa a operação combinada de várias tecnologias de processamento de imagem, incluindo filtro temporal com compensação de movimento, redução avançada de ruído espacial, ajuste de croma, melhoria dinâmica de contraste e realce de bordas. Juntas, essas tecnologias permitem a otimização abrangente de ruído, nitidez, contraste e preservação de detalhe de imagem, melhorando, assim, a estabilidade da imagem e o desempenho visual em cenários de imagem móvel, ao passo em que fornecem entrada de imagem de alta qualidade para aplicações de visão computacional e percepção visual subsequente.

"Fornecer imagem de alta qualidade para robôs e drones requer uma estratégia de imagem holística, que se estende além do processador de sinal de imagem, incluindo pós-processamento avançado de câmera. As imagens de alta qualidade são fundamentais não só para fidelidade visual, mas também para possibilitar percepção confiável de IA, navegação e tomada de decisão. À medida que a robótica da próxima geração depende cada vez mais de sensoriamento de imagem, a demanda por imagens de alta qualidade continua crescendo, tornando o aprimoramento abrangente de imagem cada vez mais importante para atingir um desempenho visual robusto", afirmou Weijin Dai, diretor de estratégias, vice-presidente executivo e gerente geral da divisão de IP na VeriSilicon. "O CPP2000 lida com esses desafios com tecnologias avançadas de pós-processamento de câmera que aprimoram significativamente a qualidade da imagem em cenários desafiantes de câmera em movimento. Quando combinado com nosso abrangente portfólio de processamento visual, o CPP2000 permite que os clientes desenvolvam sistemas de visão robustos, inteligentes e com eficiência energética para robótica, drones e outras aplicações de visão móvel".

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon é uma empresa líder de capital aberto que fornece soluções de silício personalizadas, aproveitando seu portfólio abrangente e proprietário de IPs de semicondutores. Para mais informações, acesse: www.verisilicon.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260701865947/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato para a mídia: press@verisilicon.com