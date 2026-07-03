ForMóbile destaca design e negócios no terceiro dia

A 11ª edição da ForMóbile, organizada pela ABIMÓVEL em parceria com a ApexBrasil, realizou, na quinta?feira, 2 de julho de 2026, seu terceiro dia de atividades em São Paulo. O evento reuniu fabricantes, arquitetos, designers e especificadores para discutir temas ligados ao design, à gestão empresarial e à internacionalização da cadeia moveleira. As sessões foram estruturadas para promover networking, intercâmbio de conhecimento e geração de negócios.

Durante o Palco ForMóbile, a designer Mariana Prestes, do Stúdio Prestes, conduziu uma palestra sobre o reconhecimento internacional do design brasileiro e a necessidade de integrar referências culturais e materiais nacionais nos novos produtos. "Quando estamos em mostras no exterior, como o Salone del Mobile, em Milão, vemos peças de diversos países utilizando materiais brasileiro", afirmou, destacando a crescente presença de projetos brasileiros em premiações internacionais.

No segmento de negócios, a ABIMÓVEL e a ApexBrasil consolidaram os resultados do Projeto Brazilian Furniture, iniciativa que, ao longo da feira, estabeleceu contato entre aproximadamente 60 empresas brasileiras e compradores de 20 países. Irineu Munhoz, presidente da ABIMÓVEL, explicou que o objetivo do projeto é apresentar ao mercado externo a capacidade produtiva, o design e a inovação da indústria nacional, transformando relacionamentos em oportunidades de exportação.

A exposição Design + Indústria, também promovida pela ABIMÓVEL, exibiu cerca de 40 peças que já haviam sido apresentadas em eventos internacionais. Cândida Cervieri, diretora?executiva da entidade, ressaltou que o design funciona como ferramenta de inovação e competitividade, integrando criatividade, tecnologia e sustentabilidade na geração de valor para o mercado global.

Tatiano Segalin, Business Manager da feira, destacou que a programação do terceiro dia abrangeu tecnologia, gestão, internacionalização, sustentabilidade e design, sempre com foco em gerar oportunidades reais para profissionais e empresas do setor. Ele afirmou que a ForMóbile mantém seu papel de conectar toda a cadeia moveleira latino?americana.

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A ForMóbile 2026 segue programada até 3 de julho, com palestras, demonstrações e sessões de networking. A agenda completa está disponível no site oficial da feira.