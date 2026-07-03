A Messer adquire plataforma de gás industrial com sede na Singapura; o Japan Corporate Advisory Institute presta consultoria aos vendedores

A Messer, maior empresa privada do mundo especializada em gases industriais, médicos, eletrônicos e especiais, adquiriu o WKS Group, uma plataforma de gás industrial com sede na Singapura e operações nesse país e no sul da Malásia. Os termos da transação não foram divulgados.

A Messer divulgou vendas consolidadas de aproximadamente EUR 4,5 bilhões para o seu ano financeiro de 2025.

Fundado na Singapura em 1977, o WKS Group consiste de seis empresas e emprega aproximadamente 195 pessoas na Singapura e no sul da Malásia. A aquisição expande a presença operacional da Messer no sudeste asiático e fortalece seu acesso a polos industriais estratégicos em toda a região.

"Estamos contentes por ter concluído esta transação com a Messer, cuja visão estratégica a torna uma parceira excelente para o WKS Group", afirmou o Sr. Wong Koh Hoi, acionista do WKS Group. "Apreciamos o profissionalismo e a dedicação do JCAI durante todo o processo, e sua expertise foi fundamental para atingir um resultado de sucesso".

O Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. ("JCAI") é uma empresa de consultoria em fusões e aquisições transfronteiriças com sede em Tóquio, focada no Japão, no sudeste asiático e na Índia.

"À medida que os investidores globais buscam cada vez mais oportunidades na Ásia, o acesso à inteligência de mercado confiável e às contrapartes certas se torna um impulsionador importante para resultados bem-sucedidos de fusão e aquisição", afirmou Olimjon Sadinov, sócio-gerente do JCAI. "O JCAI trabalha para melhorar a transparência nos mercados privados da região APAC, conectando proprietários de empresas com investidores estratégicos através de um processo estruturado de fusões e aquisições transfronteiriças".

Sobre o JCAI

O Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. ("JCAI") é uma empresa de consultoria em fusões e aquisições transfronteiriças focada em transações no corredor Japão-sudeste asiático-Índia. Com sede em Tóquio, o JCAI presta consultoria em transações estratégicas de fusões e aquisições a proprietários de empresas, corporações e investidores em toda a região APAC.

O JCAI também opera o "SPEED M&A" no Japão e o "BizBank" no bloco ASEAN, dando apoio a uma das maiores redes de fusão e aquisição do Japão, com mais de 20.000 membros.

Sede: Holland Hills Mori Tower 13F, 5-11-1 Toranomon, Minato-ku, Tóquio

Diretor representante: Takahiro Jono

Website:https://jcai.co.jp/

LinkedIn:https://jp.linkedin.com/company/jcai-ltd

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Japan Corporate Advisory Institute

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