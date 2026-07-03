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Óleo e Gás em expansão alavanca vagas remotas de engenharia

Infotec Brasil abre 100 vagas remotas de Engenheiro Projetista e Desenhista Projetista para refinarias, com contratações imediatas em todo o país

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Repórter
03/07/2026 11:59

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Professional Petroleum Refinery engineer team working building oil and gas power industrial plant. Petrochemical power plant industry professional worker.
Professional Petroleum Refinery engineer team working building oil and gas power industrial plant. Petrochemical power plant industry professional worker. crédito: Quality Stock Arts

O setor brasileiro de óleo e gás natural atravessa um momento de produção recorde e pico de investimentos. O ano de 2026 deve registrar aportes estimados em US$ 21,3 bilhões e o maior volume de empregos da série projetada: 483 mil postos de trabalho. Os dados são do Outlook IBP 2025–2029, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).

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A produção já reflete esse aquecimento. Ainda segundo a publicação do IBP, em outubro de 2025 o país superou a marca de quatro milhões de barris por dia, recorde que posiciona o Brasil entre os principais produtores globais, enquanto o petróleo bruto encerrou o ano como o principal item da pauta de exportações brasileiras pelo segundo ano consecutivo, com US$ 44,6 bilhões em receita.

De acordo com Mariana Lobato, diretora de Gente e Cultura da Infotec Brasil, esse volume eleva a demanda por profissionais especializados em engenharia e projetos industriais em todo o país; não apenas nas regiões de extração, mas também em disciplinas como elaboração de projetos, documentação técnica e gestão de ciclo de vida de ativos, funções que podem ser exercidas em modelo home office.

“O trabalho remoto ampliou de forma decisiva o nosso acesso a talentos em diferentes regiões do Brasil, o que nos permite atrair profissionais altamente qualificados sem a limitação geográfica dos grandes centros”, declara a executiva da Infotec Brasil — companhia que presta serviços de engenharia, manutenção, logística, supply chain e gestão de operações industriais de alta complexidade, incluindo refinarias.

Mais de 100 vagas de trabalho remoto abertas

Para responder a essa demanda, a Infotec Brasil anuncia a abertura de mais de 100 vagas para os cargos de Engenheiro Projetista e Desenhista Projetista, em regime 100% remoto, com foco em projetos de refinarias e contratação imediata em todo o território nacional.

O processo seletivo contempla, após inscrição online, a realização de testes técnicos e entrevistas. Os requisitos detalhados de cada cargo estão disponíveis na plataforma de carreiras da Infotec Brasil.

As vagas têm como foco pessoas com trajetória consolidada na elaboração, revisão e atualização de documentação técnica, análise de soluções para problemas complexos e acompanhamento do ciclo de vida de projetos. A empresa também considera competências comportamentais no processo: comunicação clara, capacidade de trabalho em times remotos, senso de responsabilidade e compromisso com segurança e meio ambiente.

Mercado aquecido e perspectivas para engenheiros

Para a área de engenharia e projetos industriais, o cenário dos próximos anos é de alta demanda. A escassez de especialistas, estimada em quase 50% nas posições técnicas de maior complexidade, segundo o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, indica que o mercado deverá absorver pessoal qualificado com rapidez.

Para Mariana Lobato, o movimento já é percebido no dia a dia do setor. “Observamos uma procura crescente por profissionais capazes de atuar em projetos de refinaria, offshore e em unidades industriais, com foco em eficiência operacional, segurança e conformidade com normas técnicas, o que reforça a necessidade de times especializados e multidisciplinares”, afirma.

“Na Infotec Brasil, esse cenário se traduz em um aumento contínuo do nosso portfólio de projetos e na abertura de novas posições”, conclui.

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Mais informações sobre as vagas estão disponíveis na plataforma de carreiras da Infotec Brasil.



Website: https://infotecbrasil.com.br/carreiras/?utm_source=tv-portais&utm_medium=materia&utm_id=releases-duda

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