Óleo e Gás em expansão alavanca vagas remotas de engenharia

O setor brasileiro de óleo e gás natural atravessa um momento de produção recorde e pico de investimentos. O ano de 2026 deve registrar aportes estimados em US$ 21,3 bilhões e o maior volume de empregos da série projetada: 483 mil postos de trabalho. Os dados são do Outlook IBP 2025–2029, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).

A produção já reflete esse aquecimento. Ainda segundo a publicação do IBP, em outubro de 2025 o país superou a marca de quatro milhões de barris por dia, recorde que posiciona o Brasil entre os principais produtores globais, enquanto o petróleo bruto encerrou o ano como o principal item da pauta de exportações brasileiras pelo segundo ano consecutivo, com US$ 44,6 bilhões em receita.

De acordo com Mariana Lobato, diretora de Gente e Cultura da Infotec Brasil, esse volume eleva a demanda por profissionais especializados em engenharia e projetos industriais em todo o país; não apenas nas regiões de extração, mas também em disciplinas como elaboração de projetos, documentação técnica e gestão de ciclo de vida de ativos, funções que podem ser exercidas em modelo home office.

“O trabalho remoto ampliou de forma decisiva o nosso acesso a talentos em diferentes regiões do Brasil, o que nos permite atrair profissionais altamente qualificados sem a limitação geográfica dos grandes centros”, declara a executiva da Infotec Brasil — companhia que presta serviços de engenharia, manutenção, logística, supply chain e gestão de operações industriais de alta complexidade, incluindo refinarias.

Mais de 100 vagas de trabalho remoto abertas

Para responder a essa demanda, a Infotec Brasil anuncia a abertura de mais de 100 vagas para os cargos de Engenheiro Projetista e Desenhista Projetista, em regime 100% remoto, com foco em projetos de refinarias e contratação imediata em todo o território nacional.

O processo seletivo contempla, após inscrição online, a realização de testes técnicos e entrevistas. Os requisitos detalhados de cada cargo estão disponíveis na plataforma de carreiras da Infotec Brasil.

As vagas têm como foco pessoas com trajetória consolidada na elaboração, revisão e atualização de documentação técnica, análise de soluções para problemas complexos e acompanhamento do ciclo de vida de projetos. A empresa também considera competências comportamentais no processo: comunicação clara, capacidade de trabalho em times remotos, senso de responsabilidade e compromisso com segurança e meio ambiente.

Mercado aquecido e perspectivas para engenheiros

Para a área de engenharia e projetos industriais, o cenário dos próximos anos é de alta demanda. A escassez de especialistas, estimada em quase 50% nas posições técnicas de maior complexidade, segundo o presidente do IBP, Roberto Ardenghy, indica que o mercado deverá absorver pessoal qualificado com rapidez.

Para Mariana Lobato, o movimento já é percebido no dia a dia do setor. “Observamos uma procura crescente por profissionais capazes de atuar em projetos de refinaria, offshore e em unidades industriais, com foco em eficiência operacional, segurança e conformidade com normas técnicas, o que reforça a necessidade de times especializados e multidisciplinares”, afirma.

“Na Infotec Brasil, esse cenário se traduz em um aumento contínuo do nosso portfólio de projetos e na abertura de novas posições”, conclui.

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Mais informações sobre as vagas estão disponíveis na plataforma de carreiras da Infotec Brasil.