Nimble recebe especialização em Software Development

Nimble Evolution, consultoria especializada em transformação digital e soluções Atlassian, recebeu nesta semana a badge Software Development, uma das especializações oficiais concedidas pela Atlassian a parceiros que demonstram excelência técnica, experiência comprovada e capacidade de entrega em projetos de desenvolvimento de software. O selo foi concedido após avaliação que considerou critérios de certificação, capacitação técnica, satisfação de clientes e histórico de implementações bem?sucedidas.

Com a nova certificação, a empresa passa a ser o único parceiro Atlassian no Brasil a possuir simultaneamente três selos oficiais: Cloud Migration, Service Management e Software Development. As especializações reconhecem a capacidade de apoiar organizações na modernização de práticas de desenvolvimento, colaboração entre equipes, gestão de fluxo de trabalho e adoção de soluções que aceleram a entrega de valor.

Para Álvaro D’Alessandro, CEO da Nimble Evolution, o reconhecimento reflete o compromisso da empresa em apoiar organizações em diferentes etapas da jornada tecnológica. "Essa conquista reforça o compromisso da Nimble Evolution em oferecer as melhores práticas e soluções para garantir retorno sobre investimento em jornadas de transformação digital", afirmou.

A nova especialização amplia a capacidade da Nimble Evolution de apoiar empresas na construção de ambientes modernos de colaboração, desenvolvimento e gestão, combinando consultoria especializada, governança, automação e boas práticas alinhadas ao modelo de trabalho defendido pela Atlassian. Atualmente, a consultoria atende organizações de diversos setores no Brasil e nos Estados Unidos, atuando com Jira, Confluence, Jira Service Management, Atlassian Cloud e outras soluções do ecossistema.

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Com a conquista da especialização em Software Development, a Nimble Evolution fortalece sua posição entre os principais parceiros da Atlassian na América Latina e amplia seu portfólio de competências reconhecidas oficialmente pela fabricante.