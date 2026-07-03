Cultura Inglesa anuncia rede própria de escolas bilíngues
Projeto marca a entrada da instituição na educação básica regular, prevê investimento de R$ 90 milhões a abertura de seis unidades até 2030
compartilheSIGA
A Cultura Inglesa, uma das instituições mais tradicionais do ensino de inglês no Brasil, anuncia sua entrada no segmento de educação básica com a criação da Cultura Inglesa Bilingual School, rede própria de escolas bilíngues. A iniciativa amplia um ecossistema educacional que já reúne ensino de inglês para crianças, jovens e adultos, programas bilíngues para escolas, certificações internacionais e ensino superior, completando a jornada de aprendizagem oferecida pela instituição. O projeto representa a maior expansão da organização em seus 92 anos de história e marca sua entrada em um dos segmentos mais dinâmicos da educação brasileira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Construímos uma reputação sólida baseada na excelência do ensino da língua inglesa. Agora, damos um novo passo ao levar essa expertise para a educação básica, com um projeto de longo prazo que combina tradição, inovação pedagógica e uma visão contemporânea de formação integral, o que amplia nossa capacidade de acompanhar os estudantes ao longo de diferentes etapas de sua jornada educacional. O objetivo é preparar crianças e jovens para atuar com confiança, senso crítico e repertório global em um mundo cada vez mais conectado.”, afirma Wilson Diniz, CEO da Cultura Inglesa.
A primeira fase prevê a abertura de duas unidades na cidade de São Paulo, nos bairros da Vila Mariana e da Mooca. Até 2030, a expectativa é chegar a seis escolas em operação, com capacidade para atender cerca de 2.400 alunos. O investimento total previsto em obras, tecnologia, treinamentos e projeto pedagógico é de R$ 90 milhões.
O lançamento da Cultura Inglesa Bilingual School acontece em um mercado que segue em crescimento no Brasil e ainda oferece grande potencial de expansão. Segundo Diniz, a educação bilíngue continua avançando e abre espaço para iniciativas que unam excelência acadêmica, proximidade com as famílias e um projeto pedagógico sólido.”Estamos desenvolvendo uma rede com crescimento gradual e sustentável, sempre priorizando a qualidade da jornada educacional”, conclui.
Na avaliação do executivo, embora a demanda por educação bilíngue tenha crescido nos últimos anos, o segmento permanece altamente pulverizado e distante de um cenário de consolidação. “Hoje, apenas uma pequena parcela das cerca de 40 mil escolas particulares do país adota o modelo bilíngue, o que evidencia as oportunidades de crescimento da modalidade, especialmente no segmento intermediário”, completa.
É nesse contexto que a Cultura Inglesa Bilingual School se posiciona, com mensalidade média de R$ 5 mil, e uma proposta educacional inspirada em referências britânicas, que combina ensino bilíngue, excelência acadêmica e uma relação próxima entre escola, estudantes e famílias.
Projeto pedagógico
Mais do que ampliar a carga horária em inglês, a Cultura Inglesa Bilingual School nasce com a proposta de desenvolver o chamado bilinguismo autêntico. O idioma passa a ser utilizado como ferramenta de aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento, promovendo fluência acadêmica, pensamento crítico e atuação em contextos multiculturais.
O currículo está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e incorpora práticas inspiradas em escolas britânicas contemporâneas. Disciplinas como Ciências, Artes, Estudos Sociais, Educação Física e Cidadania Digital serão ministradas em inglês. Na Educação Infantil, cerca de 80% da experiência escolar acontece no idioma. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, aproximadamente 60% da jornada é conduzida em inglês. A meta é que os estudantes alcancem o nível B2 de proficiência ao final do 9º ano.
André Felipe, diretor executivo de Educação Básica da Cultura Inglesa Bilingual School, destaca que a proposta foi desenvolvida a partir de um amplo processo de pesquisa e benchmarking internacional. “Passamos meses estudando modelos educacionais brasileiros e britânicos para construir uma proposta que respeita a realidade da educação nacional e, ao mesmo tempo, incorpora práticas reconhecidas internacionalmente por sua excelência. Nosso objetivo é formar alunos capazes de aprender, pensar, argumentar e atuar em dois idiomas com segurança, autonomia e profundidade”, afirma.
Outros diferenciais
A Cultura Inglesa Bilingual School também tem como diferencial a incorporação de práticas estruturadas de well-being e safeguarding, conceitos amplamente adotados em escolas britânicas e voltados à promoção do bem-estar, da segurança emocional e da proteção integral de crianças e adolescentes. Todos os profissionais receberão formação específica para atuar em ambientes que valorizem o acolhimento, pertencimento e relações saudáveis.
As unidades foram concebidas para estimular a aprendizagem ativa, com biblioteca interativa, espaços maker, laboratórios, ateliês de arte, áreas verdes e ambientes integrados voltados à investigação, criatividade e colaboração. A proposta inclui opções de período semi-integral e integral, ampliando experiências em tecnologia, inovação, artes, cultura, esportes e movimentos.
Identidade visual
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A escola contará ainda com identidade visual própria, arquitetura de marca independente e posicionamento específico para o segmento de educação básica. A estratégia busca preservar o legado construído pela Cultura Inglesa ao longo de quase um século, ao mesmo tempo em que estrutura uma nova unidade de negócios dedicada exclusivamente à educação regular bilíngue.
Website: https://www.culturainglesa.com.br/bilingual-school/