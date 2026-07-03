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Imersão reúne empresários para preparar venda de empresas

Cerca de 200 empresários participaram da Imersão Valuation Destravado, realizada em Barueri (SP) no dia 25 de maio. O evento, promovido pela Helping Hand, contou com especialistas em valuation, M&A, governança, marketing, liderança e direito, que apresentaram estratégias para aumentar o valor de mercado das empresas e preparar operações de venda ou investimento.

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Repórter
03/07/2026 11:01

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Imersão reúne empresários para preparar venda de empresas
Imersão reúne empresários para preparar venda de empresas crédito: DINO

Na última quinta?feira (25 de junho), aproximadamente 200 empresários participaram da Imersão Valuation Destravado, evento organizado pela Helping Hand e realizado no espaço Bilhim Eventos, em Alphaville Industrial, Barueri (SP). O encontro reuniu especialistas de diferentes áreas para analisar fatores que influenciam o valor de mercado das empresas e os desafios enfrentados por organizações que buscam crescimento, captação de investimentos ou preparação para venda.

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O cenário ocorreu em um período de intensa atividade no mercado brasileiro de fusões e aquisições (M&A). A pesquisa Fusões e Aquisições 2025 – 4º trimestre, da KPMG, apontou 1.581 operações de M&A concluídas no Brasil em 2025, número próximo ao recorde do ano anterior, indicando demanda por empresas com governança consolidada e potencial de expansão.

Durante a imersão, foram apresentadas palestras e painéis sobre valuation, governança corporativa, processos de venda, marketing, liderança, gestão empresarial e aspectos jurídicos da preparação para operações estratégicas. O programa incluiu ainda momentos de networking entre empresários, investidores e executivos.

Entre os palestrantes, destacaram?se Lucas Mendes, CEO da Helping Hand e especialista em valuation e M&A; Augusto Carrara, criador do método Psicopatas em Vendas; Felipe Granito, sócio do escritório Granito Borelli Advogados; Hygor Duarte, fundador e CEO do Grupo Fast; Marcio Giacobelli, consultor empresarial com mais de 25 anos de experiência em liderança e gestão comercial; e Ricardo Bellino, empresário e investidor.

Os especialistas ressaltaram que governança corporativa, processos estruturados, previsibilidade financeira, profissionalização da gestão e menor dependência dos fundadores são critérios relevantes para investidores e compradores. Lucas Mendes afirmou que muitas empresas iniciam negociações antes de estruturar esses elementos, o que pode reduzir o valor percebido na transação.

A pesquisa da KPMG também indica aumento da participação de fundos de private equity e venture capital nas operações realizadas em 2025, refletindo maior seletividade dos investidores e a necessidade de empresas preparadas para due diligence e negociação.

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Além do conteúdo técnico, a imersão buscou promover a troca de experiências entre participantes de diferentes setores, facilitando a geração de negócios, parcerias estratégicas e oportunidades de investimento futuras. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à disseminação de conhecimento sobre valuation, gestão empresarial e mercado de M&A, temas que ganham relevância diante da profissionalização das empresas brasileiras.



Website: http://www.helpinghand.com.br

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