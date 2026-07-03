Ex-Alvarez & Marsal lança boutique EXON Partners

Otávio França, que foi um dos líderes da prática de reestruturações financeiras da Alvarez &?Marsal no Brasil por seis anos e com mais de duas décadas de experiência em consultoria estratégica e gestão corporativa, lança a EXON Partners, consultoria especializada em reestruturações de negócios e destravamento de valor de ativos. A nova empresa atua oferecendo serviços a credores, devedores e investidores.

Em seis meses de operação, a EXON Partners assumiu seis mandatos, totalizando R$?4?bilhões em carteira, atendendo empresas de médio e grande porte em projetos que incluem recuperação judicial, creditor advisory e fusões e aquisições (M&A).

Com foco em contextos de alta complexidade, a EXON Partners atua junto a credores, devedores e investidores na estruturação de soluções de capital, negociações estratégicas e reorganização de passivos. Entre as linhas de serviço estão reestruturação financeira, creditor advisory, financial advisory e special situations, com envolvimento direto de um time sênior ao longo de toda a execução.

“A proposta da EXON Partners é a de atuar de forma objetiva e abrangente, integrando todas as frentes da transação, em especial em situações que exigem estruturação sob medida e capacidade de execução”, afirma Otávio França, Managing Partner da EXON Partners.

A experiência de França inclui mais de 30 projetos de reestruturação, special situations e gestão de liquidez, além de participação em transações de captação de recursos e de M&A. Ao longo da carreira, esteve envolvido em cerca de R$?15?bilhões em captações e R$?20?bilhões em dívidas reestruturadas.

Mercado em evidência

Dados da Serasa Experian indicam que, em 2025, os pedidos de recuperação judicial atingiram o maior nível desde 2016, com alta de 13?% em relação ao ano anterior. Simultaneamente, cresce a busca por alternativas fora do Judiciário, como negociações bilaterais e recuperações extrajudiciais.

Nesse cenário, a condução de processos de reestruturação tende a demandar maior capacidade de execução, visão estratégica e customização das soluções, sobretudo em operações que envolvem múltiplos credores e estruturas financeiras complexas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O mercado de reestruturação está mais maduro, mas pressionado ao mesmo tempo. As empresas precisam de soluções mais flexíveis e menos padronizadas para reorganizar suas estruturas de capital, o que abre espaço para abordagens mais técnicas e criativas", acrescenta França.