AGEV acelera inovação na gestão de frotas

Em meio ao avanço da digitalização e à pressão por sustentabilidade no setor de transportes, a Associação de Gestão de Despesas de Veículos (AGEV) consolida-se como protagonista na transformação da mobilidade corporativa no Brasil. A entidade reúne líderes do setor e apoia práticas que reduzem custos, aumentam a segurança e diminuem impactos ambientais.

Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)? demonstra que softwares de gestão de frotas são ferramentas essenciais para otimizar manutenção preventiva, controlar consumo de combustível e planejar rotas, aumentando a competitividade das empresas.

Nesse contexto, pesquisas recentes confirmam que a gestão de frotas no Brasil vive um ponto de inflexão. O Barômetro de Frota & Mobilidade 2025, realizado pelo Arval Mobility Observatory com 8.061 profissionais de 28 países, aponta três frentes principais de transformação: sustentabilidade ambiental, controle de custos e satisfação dos colaboradores. O estudo mostra que empresas brasileiras já projetam maior adoção de soluções digitais para monitoramento e eficiência, reforçando o papel da AGEV na consolidação de práticas modernas e competitivas.

O ciclo positivo da gestão de frotas

De acordo com dados da AGEV, a atuação do setor está estruturada em sete etapas que formam o chamado “ciclo positivo”:

Controle de combustível e manutenção;

Menor custo operacional;

Menor emissão de gases e poluentes;

Maior produtividade com menor custo ao consumidor final;

Maior arrecadação de tributos;

Aumento do controle e diminuição da evasão fiscal;

Maior competitividade para o país.

Essas etapas se distribuem em três pilares: econômico (eficiência e redução de custos), ambiental (diminuição da poluição e incentivo à eletrificação) e social (prevenção de acidentes e capacitação de motoristas).

Dinamização da gestão de frotas a partir da tecnologia

Seguindo o ritmo de inovação no setor, dados confirmam que a adoção de novas tecnologias tem se mostrado um vetor decisivo para dinamizar a gestão de frotas no Brasil. "O uso de softwares de monitoramento e inteligência artificial, por exemplo, permite transformar dados em inteligência operacional, antecipando manutenções, otimizando rotas e reduzindo desperdícios de combustível", afirma Ricardo Albregard, presidente da Associação. Essa digitalização, apontada pelo Sebrae como tendência irreversível, amplia a competitividade das empresas e fortalece o ciclo positivo da AGEV.

Ao mesmo tempo, pesquisas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) demonstram que soluções de microgeração energética e automação em praças de pedágio podem reduzir custos e emissões, criando um ambiente mais sustentável e resiliente. A integração entre inovação tecnológica e eficiência energética mostra que a mobilidade corporativa passa a ser não apenas um fator logístico, mas um ativo estratégico para a economia nacional.

Sobre a AGEV

Fundada em 2010, a AGEV atua no apoio a iniciativas ligadas ao uso de tecnologias como telemetria, inteligência artificial e análise de consumo, sempre com foco em eficiência, segurança e competitividade.

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Com a expansão da frota eletrificada no Brasil, a AGEV apoia soluções e diretrizes voltadas à eficiência operacional e à sustentabilidade.