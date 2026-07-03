BLOB WEB expande prospecção digital na área da saúde

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que 53% dos brasileiros utilizam as redes sociais para buscar informações sobre assuntos de saúde, índice que chega a 66% entre o público mais jovem. O levantamento mostra ainda que o Google lidera como o principal canal digital consultado, sendo a escolha de 38% dos entrevistados. Esse cenário consolida a internet como ferramenta indispensável para a sustentabilidade dos negócios em saúde.

Com o foco em converter a visibilidade online em consultas particulares, a empresa de prospecção digital BLOB WEB desenvolveu soluções sob medida para a área da saúde, visando garantir a captação constante de novos pacientes para médicos em diferentes momentos profissionais. "Identificamos que profissionais com menos de dez anos de experiência buscam a independência dos convênios, enquanto os veteranos querem atrair casos cirúrgicos de maior valor. O papel da prospecção é estruturar canais de atração consistentes para cada uma dessas realidades", afirma Rodrigo Oliveira, diretor da BLOB WEB.

De acordo com o executivo, o acompanhamento de ponta a ponta, desde a abordagem até a conversão final no atendimento, permite mensurar o retorno real do investimento. "A prospecção médica exige rastreabilidade total de dados e conformidade ética rigorosa. Os planos de assinatura desenvolvidos utilizam uma estratégia combinada, unindo Google, redes sociais e WhatsApp. Delegar essa função comercial resolve a falta de tempo da classe, que não precisa assumir o papel de influenciador digital para atrair pacientes”, destaca Oliveira.

Além disso, a empresa introduziu no mercado o TPI (Tecnologia de Posicionamento Inteligente), uma ferramenta exclusiva desenvolvida pela BLOB WEB para adaptar o perfil profissional e a área de atuação do médico aos novos hábitos de consumo de dados. Esse sistema funciona preparando e estruturando os dados institucionais e as especialidades do profissional para que sejam mapeados de forma otimizada. O objetivo é garantir que o médico seja recomendado diretamente por ferramentas de inteligência artificial de maneira orgânica.

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Como a atuação dos especialistas em saúde no ambiente digital deve respeitar normas específicas de conduta, a BLOB WEB estruturou seus processos para garantir uma blindagem ética total em suas campanhas. As ações seguem os parâmetros da Resolução nº 2.336/2023 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que rege a publicidade médica.