The Earthshot Prize e Alana expandem parceria para a Índia

O The Earthshot Prize, o mais prestigiado prêmio ambiental do mundo, e o Alana, organização filantrópica brasileira dedicada a defender os direitos das crianças e fomentar sua participação ativa no mundo, anunciaram a expansão de sua parceria para a Índia, país que sediará a Noite de Premiação e a Cúpula do The Earthshot Prize. A expansão inclui o lançamento de um novo programa para impulsionar a próxima geração de agentes de mudança ambiental do país. Por meio do I CAN Earthshot Challenge, realizado em colaboração com o Design for Change, crianças de 9 a 17 anos transformarão ideias em ação, demonstrando como os jovens podem liderar a luta para proteger o planeta e restaurar a natureza. A iniciativa representa a maior ação de engajamento jovem da história do The Earthshot Prize.

O I CAN Earthshot Challenge alcançará quase um milhão de estudantes por meio de um programa nacional oferecido on-line e em mais de 15 mil escolas em 24 estados. O desafio vai incentivar as crianças a identificar problemas ambientais em suas comunidades e desenvolver soluções práticas. Trabalhando em equipes, os participantes identificarão um desafio ambiental local relacionado a um dos cinco Earthshots do The Earthshot Prize: Proteger e Restaurar a Natureza, Revitalizar Nossos Oceanos, Limpar Nosso Ar, Consertar Nosso Clima e Construir um Mundo Livre de Resíduos. Guiados pela metodologia Sentir, Imaginar, Fazer e Compartilhar (FIDS, na sigla em inglês) da Design for Change, eles desenvolverão soluções criativas, agirão em suas comunidades e compartilharão seu impacto com outras pessoas.

Os finalistas viajarão a Mumbai em novembro para participar da Cúpula e da Noite de Premiação do The Earthshot Prize, além do Children's Earthshot, programa que reúne jovens agentes de mudança de todo o mundo. Ali, eles terão a oportunidade de se conectar com outros jovens agentes de mudança, líderes ambientais e inovadores que trabalham para gerar impacto positivo em suas comunidades. Os cinco vencedores, um para cada Earthshot, receberão uma doação de US$ 2.000 para ajudar a transformar suas ideias em realidade em suas comunidades.

Ao comentar o lançamento, Jason Knauf, CEO do The Earthshot Prize, afirmou: “Os jovens da Índia têm a criatividade, a ambição e a determinação para ajudar a resolver alguns dos desafios ambientais mais urgentes do mundo. Estamos muito animados em lançar o I CAN Earthshot Challenge e esperamos inspirar e apoiar uma nova geração de líderes capazes de transformar ideias em ação em prol das pessoas e do planeta."

Pedro Hartung, CEO do Alana, declarou: “Há mais de uma década, o Alana investe em iniciativas que comprovam o que acontece quando as crianças são convidadas a participar não como beneficiárias, mas como protagonistas e lideranças. Vimos crianças melhorarem escolas, influenciarem debates públicos e avançarem soluções ambientais em suas próprias comunidades. Apoiar o I CAN Earthshot Challenge é uma extensão natural dessa convicção: as crianças não apenas herdam o futuro — elas podem ajudar a construí-lo hoje."

Kiran Bir Sethi, fundadora do Design for Change, disse: “As crianças têm uma capacidade incrível de gerar mudanças quando recebem a oportunidade de agir. Por meio do I CAN Earthshot Challenge, jovens de toda a Índia serão incentivados a acreditar em sua capacidade de fazer a diferença e a tomar ações concretas por um futuro mais sustentável.”

Desde 1º de julho, crianças em toda a Índia já podem acessar o I CAN Earthshot Challenge pelo site do Design for Change. O material vai apresentar os cinco Earthshots e mostrar como cada um deles se conecta com suas próprias comunidades, guiando-as pela metodologia Sentir, Imaginar, Fazer e Compartilhar (FIDS) do Design for Change para transformar consciência em ação. O Design for Change trabalhará com professores de 15 mil escolas em 24 estados para apoiar a participação, enquanto crianças de qualquer lugar da Índia também poderão enviar suas soluções on-line.

O programa representa a expansão da parceria entre o The Earthshot Prize e o Alana, iniciada em 2025 no Brasil por meio da Mini COP, uma simulação das negociações climáticas da ONU voltada para crianças e jovens, que reuniu participantes de todo o país para aprender sobre mudanças climáticas, debater soluções locais, desenvolver propostas e vivenciar a cidadania climática de forma prática e envolvente.

Participantes selecionados também tiveram a oportunidade de interagir com líderes globais durante a Cúpula de Impacto do The Earthshot Prize, no Rio de Janeiro. A partir do sucesso dessa iniciativa, o The Earthshot Prize e o Alana agora seguem com a parceria para a Índia, em conjunto com o Design for Change, para incentivar milhares de outras crianças e jovens a se tornarem agentes de mudança ambiental em suas comunidades.

A Índia é o país com o maior número de vencedores e finalistas do Earthshot Prize, com sete finalistas até o momento, incluindo quatro vencedores. Entre eles estão a Takachar, cuja tecnologia converte resíduos agrícolas em bioprodutos de valor, reduzindo a poluição do ar; a Kheyti, cuja estufa portátil (Greenhouse-in-a-Box) ajuda pequenos agricultores a construir resiliência frente às mudanças climáticas; e a S4S Technologies, que combate o desperdício de alimentos por meio de soluções de processamento com energia solar. Juntas, essas inovações refletem a profundidade da inovação e da execução da Índia nas áreas de energia limpa, agricultura regenerativa, gestão de resíduos e qualidade do ar.

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A Índia também é o país com a maior população jovem do mundo, o que coloca os jovens no centro do engajamento do Earthshot Prize neste ano, às vésperas da Cúpula e da Noite de Premiação do The Earthshot Prize, em novembro. O desafio foi anunciado durante a Impact Assembly do The Earthshot Prize, coorganizada com a Bloomberg Philanthropies, durante a London Climate Action Week. A iniciativa integra os esforços contínuos do The Earthshot Prize para inspirar e capacitar jovens a impulsionar soluções ambientais em larga escala.