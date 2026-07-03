Inverno impulsiona procura por procedimentos estéticos

A chegada do inverno marca uma das épocas mais movimentadas para o mercado da estética. Com temperaturas mais amenas e menor incidência de radiação solar, a estação é considerada estratégica para tratamentos que exigem cuidados específicos durante a recuperação, principalmente os voltados ao rejuvenescimento facial.

Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) indicam que a busca por procedimentos estéticos pode crescer até 50% nos meses mais frios do ano. A menor exposição ao sol e as condições mais favoráveis para a cicatrização ajudam a explicar o aumento do movimento em clínicas e consultórios.

O cenário acompanha a expansão do setor no país. No interior paulista, dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) mostram que a região de Ribeirão Preto registrou crescimento de 14,8% na abertura de empresas no primeiro semestre de 2025, refletindo o fortalecimento de segmentos ligados à saúde, bem-estar e serviços especializados.

Blefaroplastia lidera tendência global e ganha impulso com novas tecnologias

A blefaroplastia assumiu a liderança entre as cirurgias estéticas realizadas no mundo. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), em junho de 2025, mostram que a técnica ultrapassou a lipoaspiração e somou mais de 2,1 milhões de cirurgias em 2024, alta de 13,4% em comparação ao ano anterior.

Indicada para corrigir o excesso de pele e as bolsas de gordura das pálpebras, a cirurgia tem atraído pacientes em busca de um aspecto mais descansado e rejuvenescido. Para a médica oftalmologista com especialização em Plástica Ocular, Gabriela Câmara, o inverno reúne condições especialmente favoráveis para esse tipo de intervenção.

“Na plástica ocular, o cuidado com a cicatrização é essencial. No inverno, a menor exposição solar ajuda a proteger a região operada e reduz riscos como hiperpigmentação, o que contribui diretamente para um pós-operatório mais seguro”, explica.

A especialista destaca ainda os avanços tecnológicos que vêm transformando a experiência cirúrgica. “Hoje conseguimos realizar procedimentos com muito mais precisão. O uso do Laser de CO?, por exemplo, permite um refinamento da pele ao redor dos olhos e melhora a recuperação funcional e estética da região palpebral.”

Outro recurso utilizado é o Drug Delivery, técnica aplicada no pós-procedimento para potencializar a absorção de ativos e acelerar a regeneração tecidual.

Dermatologia reforça tendência de rejuvenescimento e cuidados preventivos

Enquanto a cirurgia palpebral ganha destaque na área oftalmológica, a dermatologia acompanha o movimento de crescimento da estética com foco em tratamentos de pele e prevenção do envelhecimento.

Para a médica dermatologista Beatriz Elias, da Le Plume Dermatologia, o inverno é um período estratégico para protocolos mais intensivos e personalizados.

“Na dermatologia, o inverno é uma janela importante para tratamentos de rejuvenescimento e renovação da pele. Com menor radiação ultravioleta, conseguimos atuar com mais segurança em procedimentos como lasers, peelings e tecnologias de estímulo de colágeno”, afirma.

Segundo ela, o comportamento dos pacientes também mudou nos últimos anos, com maior foco em prevenção e naturalidade. “Hoje, o paciente busca qualidade de pele e envelhecimento saudável, e não apenas correção. Existe uma preocupação crescente em manter a identidade facial, com resultados progressivos e sutis.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Ribeirão Preto, o crescimento da oferta de serviços especializados acompanha uma demanda cada vez mais voltada ao rejuvenescimento, à qualidade da pele e à autoestima. A expectativa é de que o movimento permaneça aquecido nos próximos meses, especialmente entre pacientes que aproveitam a estação para realizar tratamentos e chegar ao verão com os resultados já consolidados.