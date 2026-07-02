Omilia nomeia Armando Trivellato como vice-presidente executivo de Crescimento para a América Latina e Península Ibérica

A Omilia, líder global em CX Agente de Autoaprendizagem, anunciou hoje a nomeação de Armando Trivellato como Vice-Presidente Executivo de Crescimento para liderar a estratégia de entrada no mercado da empresa na América Latina e Península Ibérica.

Em sua nova função, Armando irá construir a presença comercial da Omilia na América Latina, Espanha e Portugal – mercados onde a demanda corporativa por automação de CX (experiência do cliente) está se acelerando e onde a Omilia tem observado um crescente interesse por parte de empresas de serviços financeiros, concessionárias de serviços públicos e provedores de telecomunicações. Ele será responsável pela estratégia de entrada no mercado, desenvolvimento de parcerias e vendas corporativas em toda a região.

Trivellato traz mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança em empresas multinacionais de tecnologia, telecomunicações e atendimento ao cliente. Antes de ingressar na Omilia, atuou como Head de Vendas de Tecnologia na Atento, onde liderou a estratégia de crescimento do portfólio de serviços de tecnologia da Atento, com foco na comercialização desses produtos nos EUA, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Brasil. Trivellato foi anteriormente Vice-Presidente para a Península Ibérica e América Latina na Five9, onde desempenhou um papel fundamental na abertura de mercados estratégicos e na colaboração com grandes marcas corporativas na área de CX. Sua carreira também inclui cargos de liderança na Poly, Avaya e Lucent Technologies.

Seu profundo conhecimento do cenário da América Latina e da Península Ibérica, aliado à sua comprovada capacidade de construir e expandir equipes regionais, o posicionam de forma única para acelerar a presença da Omilia nesses mercados de alto crescimento.

“O mercado de Central de Atendimento na América Latina e na Península Ibérica está em um verdadeiro ponto de inflexão. As empresas aqui investiram pesadamente em automação de primeira geração e atingiram o mesmo limite que todas as outras: a contenção estagnou em torno de 65%, sem um caminho claro para a melhoria”, afirma Armando Trivellato. “O que a Omilia construiu muda essa equação. Passei 25 anos vendendo e desenvolvendo tecnologia de CX nessa região. Raramente vi uma plataforma com essa combinação de resultados comprovados em escala empresarial e uma arquitetura de autoaprendizagem genuína. A oportunidade aqui é significativa e o momento é oportuno.”

“A Omilia processa 3 bilhões de chamadas por ano. Nossa plataforma está presente em algumas das maiores marcas de serviços financeiros, serviços públicos e restaurantes de serviço rápido do mundo. Essa escalabilidade é evidente em todo o mundo, e a demanda que observamos na América Latina e na Península Ibérica confirma isso. Armando traz exatamente a experiência regional e os relacionamentos corporativos necessários para acelerar o que já é uma oportunidade em rápido crescimento. Estamos muito felizes em tê-lo liderando nossos esforços na Ibero-América”, acrescenta Dimitris Vassos, CEO e cofundador da Omilia.

Sobre a Omilia

A Omilia é o padrão global para a transformação do atendimento ao cliente impulsionada por IA. Nossos Agentes de Experiência do Cliente (CX) nativos com aprendizado automático revolucionam a forma como as empresas interagem com os clientes, automatizando interações com precisão, capacitando agentes humanos em tempo real e oferecendo experiências perfeitas e personalizadas em todos os canais. Com base em nossa profunda expertise no desenvolvimento de tecnologia proprietária de Agentic IA e em recursos antifraude multicamadas, permitimos que empresas avancem de forma decisiva e segura para a era de Central de Atendimento Agentic. A Agentic IA de autoaprendizagem da Omilia aprende com toda a jornada do cliente — do autoatendimento às interações com agentes ao vivo — desbloqueando a melhoria contínua e rompendo o "teto de vidro" da contenção que os modelos legados em silos não conseguem alcançar. A Omilia é a empresa de confiança das empresas mais exigentes do mundo, incluindo Capital One, Discover, Taco Bell, RBC, DWP, First Financial Bank, Purolator e PSEG. Construída sobre mais de duas décadas de inovação em IA, a Omilia oferece resultados mensuráveis: custos mais baixos, maior eficiência e satisfação incomparável do cliente — tudo isso preservando o toque humano onde ele mais importa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260701625274/pt/

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Lisa Grantham

Diretora de Marketing, Omilia

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