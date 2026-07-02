OXMIQ capta US$ 35 milhões para expandir a arquitetura OxCore™

A OXMIQ Labs Inc., empresa de arquitetura unificada de GPU e IA fundada por Raja Koduri, concluiu hoje sua rodada de financiamento Série A de US$ 35 milhões, elevando o capital total captado pela empresa para US$ 60 milhões. O financiamento permitirá a expansão do OxCore™, a arquitetura de GPU licenciável da OXMIQ que permite que empresas de semicondutores e construtores de sistemas de IA criem silício de IA personalizado sem a necessidade de um programa completo de chip. A rodada foi coliderada pela Fundomo e pelo Samsung Catalyst Fund, com participação da MediaTek, AM Intelligence Labs, Pegatron Venture Capital, CDIB-TEN, Darwin Ventures e Morgan Creek Digital, entre outros investidores financeiros e estratégicos. A expertise da OXMIQ abrange toda a cadeia de IA, desde energia renovável e infraestrutura de data centers até propriedade intelectual (IP) de silício, máquinas de conversão de elétrons em tokens (ETMs™), além do software que executa fábricas e agentes de IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260701733828/pt/

OXMIQ Funding raised to date of $60M after current $35M round.

Um núcleo, três mecanismos

A demanda por tokens está superando a capacidade mundial de construir infraestrutura para atendê-la. A OXMIQ foi fundada para reestruturar a pilha de GPUs, de átomos a agentes™, construindo a propriedade intelectual de silício, sistemas configuráveis ??e plataforma de software que permitem que empresas de semicondutores e construtores de infraestrutura de IA reduzam o custo da inteligência em todas as camadas da pilha.

No centro da arquitetura está o OxCore™, um núcleo de GPU escalável e licenciável que integra três mecanismos de computação distintos: um mecanismo de GPU compatível com CUDA®, um mecanismo de processamento de tensores e um mecanismo de orquestração (CPU) responsável por coordenar cargas de trabalho e agentes em todo o sistema. O OxCore integra de forma eficiente funcionalidades de computação que normalmente são distribuídas em três chips, e foi desenvolvido especificamente para computação próxima à memória, minimizando a movimentação de dados para aprimorar a eficiência computacional e energética de cargas de trabalho de IA. O OxCore foi projetado para escalabilidade e sua arquitetura se adapta de forma eficiente, desde implementações de IA de núcleo único até configurações de data center de grande escala. O OxCore já está em execução em FPGA, com demonstrações ao vivo disponíveis.

O OxQuilt™, a arquitetura de integração de chiplets da OXMIQ, combina chiplets de computação heterogêneos e memória em um único pacote. A maioria dos projetos de silício para IA está vinculada a uma fundição e tipo de memória específicos. O OxQuilt, por sua vez, se adapta a qualquer cadeia de suprimentos, com ferramentas de configuração que permitem aos clientes projetar em diferentes nós de processo lógico, tipos de memória, padrões de interconexão e opções avançadas de encapsulamento. Ao tornar a computação de IA de alto desempenho licenciável e configurável, a OXMIQ permite que qualquer equipe de projeto crie pacotes de silício para IA personalizados sem a necessidade de programas de chip completos com custos proibitivos. A arquitetura também foi projetada para incorporar tecnologias de interconexão emergentes, como a fotônica de silício, à medida que estas atingem a prontidão para produção.

A OXMIQ combina o hardware com uma pilha de software que abrange desde o OxCapsule™ para orquestração de alto nível até a otimização de kernel de baixo nível. O OxPython™ executa código CUDA® e PyTorch® existente no OxCore sem alterações de código, proporcionando aos desenvolvedores total portabilidade entre hardwares. Essa pilha suporta arquiteturas de silício emergentes para inferência otimizada em escala e oferece suporte imediato para novos modelos. O OxPython foi validado em plataformas de terceiros com demonstrações ao vivo disponíveis.

O modelo da OXMIQ, focado em propriedade intelectual (IP), visa a eficiência de capital. Ao priorizar a propriedade intelectual de novas arquiteturas em vez do desenvolvimento completo de SoCs, a empresa gera receita com o engajamento de clientes, preservando o capital para a construção da pilha.

“Estamos muito animados em co-liderar a rodada de financiamento da OXMIQ e apoiar Raja Koduri e a forte equipe da OXMIQ”, disse David (Dede) Goldschmidt, vice-presidente sênior e diretor administrativo, chefe do Samsung Catalyst Fund. “O inovador núcleo de IA e a plataforma de software da OXMIQ permitem computação heterogênea para soluções de inferência personalizadas e eficientes, atendendo a cargas de trabalho de agentes em larga escala.”

“Raja construiu silício em todas as camadas da pilha e sabe exatamente onde estão as restrições. A maioria das propriedades intelectuais de computação faz com que o cliente adapte sua memória, embalagem e fundição ao chip. A OXMIQ faz o oposto, transformando um centro de custos em vantagem. Apoiamos esta equipe porque eles definirão como a computação de IA será construída nesta década”, disse Rajeev Surati, sócio da Fundomo.

Uma equipe em expansão

A OXMIQ reforçou seu conselho e equipe consultiva com duas novas adições que trazem décadas de experiência em semicondutores. Jim Keller, CEO da Tenstorrent e um dos arquitetos de chips mais influentes do setor, junta-se ao conselho de administração ao lado do membro já existente, Dr. Ker Zhang. O Dr. Valluri (Bob) Rao, um renomado Fellow aposentado do grupo de tecnologia de processos da Intel, junta-se como consultor. Juntos, eles consolidam a liderança da OXMIQ à medida que a empresa avança da arquitetura para a integração com o cliente.

“Estou entusiasmado em me juntar ao conselho da OXMIQ. Raja e sua equipe estão criando uma arquitetura de GPU aberta, um passo muito necessário para remover as barreiras artificiais em torno da inovação em IA. À medida que o setor se concentra em alguns poucos líderes, isso se torna ainda mais importante. A base aberta e configurável da OXMIQ, sobre a qual os desenvolvedores podem construir e controlar, é exatamente para onde a computação deve estar caminhando”, disse Jim Keller, CEO da Tenstorrent e membro do Conselho da OXMIQ.

Raja Koduri, fundador e CEO da OXMIQ, acrescentou: “Um núcleo licenciável com arquitetura aberta significa que equipes de design em todo o mundo podem construir o silício de IA personalizado de que seu trabalho precisa. Hoje, a IA de ponta chega à maioria das pessoas por meio de poucos canais, e o custo da computação subjacente é o motivo. Reduzir esse custo amplia o leque de pessoas que podem desenvolver com ela. Acredito que a IA é uma força para o bem quando se torna uma ferramenta acessível a todos, e não apenas àqueles que podem arcar com os custos de desenvolvimento. Concluir esta rodada com investidores que controlam a cadeia de suprimentos nos mostra que podemos alcançar esse objetivo.”

Envolva-se

A OXMIQ está trabalhando com empresas de semicondutores, neoclouds, construtoras de sistemas de IA e empresas de IA física/robótica que desejam assumir o controle de seu roteiro de computação. Para consultas sobre licenciamento e parcerias, entre em contato com licensing@oxmiq.ai.

Investidores

A rodada foi coliderada pela Fundomo, uma empresa de capital de risco de Nova York focada em infraestrutura de computação de ponta, e pelo Samsung Catalyst Fund, o fundo de capital de risco multiestágio da Samsung Electronics que investe em infraestrutura de IA de tecnologia avançada. A MediaTek, investidora inicial e uma das principais empresas de semicondutores fabless do mundo, está reinvestindo.

Lawrence Loh, vice-presidente sênior da MediaTek, disse: “A MediaTek está impulsionando ativamente os recursos avançados de IA de hoje, da borda à nuvem. Nosso investimento na OXMIQ reforça esse esforço e combina nossas ambições em IA com sua arquitetura de GPU altamente flexível. Vemos esse investimento como uma forma de continuar desbloqueando um desempenho de IA sem precedentes em dispositivos, em todas as plataformas de tecnologia.”

A AM Intelligence Labs, parte do AM Green Group; líder global em geração de energia limpa e sistemas de armazenamento de energia em escala, mercado global de moléculas de hidrogênio verde e construção de infraestrutura de IA e fábricas de entrega de tokens; participa desta rodada como investidora. A iniciativa amplia a colaboração por trás da fábrica de IA de 5 GW, incluindo uma plataforma de computação de IA de 3 GW alimentada por energia renovável, que a AMI está construindo na Índia. O CDIB-TEN é um fundo conjunto entre a CDIB Capital, uma empresa líder de private equity/venture capital na Ásia que expande seus negócios de gestão de ativos por meio de uma forte presença regional ancorada em mais de 65 anos de histórico de investimentos em Taiwan, e a TEN Capital Corporation, uma prestigiada empresa de gestão de fundos profundamente integrada ao ecossistema de semicondutores em Taiwan e na América do Norte. A Pegatron Venture Capital, braço de investimentos de uma das maiores ODMs e integradoras de sistemas do mundo, agrega expertise em manufatura e sistemas para levar os projetos de aceleradores de IA em chiplets da arquitetura à implementação. A Morgan Creek Digital, investidora focada em IA e infraestrutura digital, participa da rodada com a tese de que a capacidade de computação e a escolha da arquitetura definirão a economia da IA ??nesta década. A Darwin Venture Management, uma empresa de venture capital com sede em Taipei que investe no corredor tecnológico Taiwan-Vale do Silício, traz uma convicção transfronteiriça que reflete a própria presença da OXMIQ em design e cadeia de suprimentos. A Intel Capital completa o grupo como parceira estratégica de propriedade intelectual, ampliando a expertise da OXMIQ em design e engenharia.

Sobre a OXMIQ Labs

A OXMIQ Labs é uma empresa de arquitetura de GPU e IA com expertise em todas as camadas da pilha de IA, desde energia renovável e infraestrutura de data center até propriedade intelectual de silício, máquinas de elétron-to-token e software em nuvem para fábricas e agentes de IA. A OXMIQ desenvolve propriedade intelectual de computação licenciável e software de infraestrutura de IA adaptável. A pilha OXMIQ, OxCore™, OxQuilt™, OxPython™ e OxCapsule™, permite que empresas de semicondutores, neoclouds e construtores de sistemas de IA desenvolvam e implementem computação de IA personalizada em todo o espectro de aplicações de IA. A missão da empresa é reestruturar a arquitetura da GPU: de Átomos a Agentes™, tornando a computação de IA de alto desempenho disponível, acessível e ao alcance de equipes de design e desenvolvedores que precisam dela. Fundada por Raja Koduri, a OXMIQ está sediada em Campbell, Califórnia, com um centro de desenvolvimento em Hyderabad, Índia. Saiba mais em oxmiq.ai.

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