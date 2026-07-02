Errata - Gazin busca arrecadação recorde na 6ª 'Pintando o 7

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O Grupo Gazin inicia, neste mês de julho, a 6ª edição da campanha Pintando o 7, ação de responsabilidade social que mobiliza clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros para apoiar as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e entidades similares em todo o país. Desde sua criação, o projeto já arrecadou e destinou mais de R$ 13 milhões às instituições participantes.

Para 2026, a expectativa é ampliar esse resultado e beneficiar ainda mais famílias atendidas pelas entidades. Ao longo de todo o mês, as lojas da rede promoverão ações de divulgação e conscientização sobre o trabalho desenvolvido pelas APAEs, incentivando a participação dos consumidores.

A campanha mobiliza toda a estrutura do Grupo Gazin, que reúne 468 unidades de negócios distribuídas em 14 estados brasileiros, entre lojas de varejo, indústrias, centros de distribuição e operação de atacado. Essa capilaridade permite que os recursos arrecadados beneficiem dezenas de APAEs e entidades similares em diferentes regiões do país.

A dinâmica da campanha é simples: a cada compra realizada nas lojas físicas ou nos canais digitais oficiais da Gazin, parte do valor é destinada às APAEs do município. Nas cidades que não possuem uma unidade da instituição, os recursos são direcionados a entidades similares que prestam atendimento a pessoas com deficiência.

Para o presidente do Grupo Gazin, Gilmar de Oliveira, a campanha representa o compromisso da empresa com o desenvolvimento das comunidades onde está presente."A Pintando o 7 é uma das ações que mais nos orgulha. Mais do que arrecadar recursos, ela mobiliza pessoas em torno de um propósito comum: transformar vidas. Saber que já ultrapassamos a marca de R$ 13 milhões mostra o impacto que podemos alcançar quando unimos esforços. Nossa meta é fazer desta a maior edição da história", afirma.

O presidente da Federação Nacional das APAEs, professor Jarbas Feldner de Barros, destaca que a parceria se consolidou como uma referência no apoio ao terceiro setor."A Gazin demonstra, ano após ano, que responsabilidade social se faz com compromisso e continuidade. Os recursos fortalecem o trabalho desenvolvido em todo o Brasil, permitindo ampliar atendimentos, investir em estrutura e oferecer mais qualidade de vida às pessoas assistidas", ressalta.

Segundo o diretor de Marketing do Grupo Gazin, Edson Oleksyw, o envolvimento das equipes é um dos fatores que impulsionam os resultados da campanha. "Cada loja e cada colaborador entendem que estão contribuindo para algo muito maior do que uma ação comercial. Em 2026, ampliamos as frentes de comunicação para levar essa mensagem de solidariedade a um número ainda maior de brasileiros."

Os efeitos da campanha são percebidos ao longo de todo o ano pelas instituições beneficiadas. A diretora da APAE de Douradina (PR), Renata Cervinhani, destaca a importância dos recursos para a continuidade dos atendimentos. "Cada contribuição representa novas oportunidades. Os recursos ajudam na manutenção dos atendimentos especializados, na aquisição de materiais e equipamentos e no desenvolvimento de projetos que transformam a realidade das famílias. A Gazin é uma parceira que realmente acredita na inclusão."

Com a campanha, o Grupo Gazin reforça seu compromisso com o desenvolvimento social e com o fortalecimento das instituições que prestam atendimento a pessoas com deficiência nas regiões onde atua.

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O regulamento completo e mais informações sobre a campanha estão disponíveis em https://pintando7.gazin.com.br/