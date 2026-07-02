Portabilidade de crédito reduz endividamento de brasileiros

Um estudo inédito e exclusivo, realizado pela Chicago Advisory Partners, revela que a implementação da portabilidade de crédito via Open Finance tem o potencial de transformar drasticamente o cenário financeiro nacional. Os achados indicam que o custo do endividamento das famílias brasileiras pode ser reduzido pela metade, impulsionado por uma competição sem precedentes entre as instituições financeiras e pela transparência de dados em tempo real.

O levantamento, fundamentado em dados da plataforma Vector360 — ferramenta de análise de taxas de crédito de diversas instituições em tempo real — aponta que, em um cenário de ainda alta concentração bancária, a mobilidade do crédito via Open Finance surge como fator relevante para a queda dos juros das dívidas familiares. Atualmente, o mercado de crédito brasileiro soma R$ 7,2 trilhões, sendo que o crédito para pessoas físicas representa R$ 4,5 trilhões (63% do total) e cresce a uma taxa de 13,6% ao ano.

Em uma análise de sensibilidade para um trabalhador médio brasileiro, a Chicago simulou um empréstimo de R$ 15 mil com prazo de 36 meses. Em instituições com taxas mais elevadas (cerca de 9% ao mês), o comprometimento da renda com a dívida chega a 39%. Com a portabilidade para instituições mais competitivas (taxa de 3% ao mês), esse comprometimento cai para 19,7% — uma redução de praticamente 50% no peso da dívida no orçamento mensal.

Cenários atuais

Acompanhe os cenários analisados pela Chicago, com base em taxas praticadas pelo mercado obtidas via Vector360:

Cenário de Alta Taxa: Com uma taxa de juros de aproximadamente 9% ao mês, a parcela compromete 39% da renda mensal do trabalhador.

Com uma taxa de juros de aproximadamente 9% ao mês, a parcela compromete 39% da renda mensal do trabalhador. Cenário Intermediário: O comprometimento da renda cai para 28%.

O comprometimento da renda cai para 28%. Cenário de Referência: Com a portabilidade para taxas mais competitivas de 3,31% ao mês, o comprometimento cai para 19,7%.



"Estamos diante de um divisor de águas para a economia real. Ao permitir que o cidadão seja dono de seu histórico, o Open Finance quebra as amarras de taxas, que chegam em média a 117% ao ano no crédito pessoal (CPC), permitindo que a renda antes consumida por juros retorne para o consumo e bem-estar das famílias", avalia Carlos Jorge, fundador da Chicago.

Impacto no sistema financeiro

O estudo também simulou a dinâmica competitiva entre cinco grandes instituições financeiras no segmento de CPC (Crédito Pessoal Clean, sem garantia), um mercado total de cerca de R$ 400 bilhões, com um pouco mais de 25% do total concentrados entre esses agentes.

A análise da Chicago, com base em informações da plataforma Vector360, mostra quem ganha e quem perde market share nessa nova realidade:

Instituições que tendem a perder carteira (maiores taxas): O Bradesco poderia ter uma saída líquida estimada em R$ 3,83 bilhões e o Itaú de R$ 3,62 bilhões.

O Bradesco poderia ter uma saída líquida estimada em R$ 3,83 bilhões e o Itaú de R$ 3,62 bilhões. Instituições que tendem a ganhar carteira (taxas competitivas): O Nubank lidera o potencial de ganho com uma entrada estimada de R$ 5,60 bilhões.



"A portabilidade estimulará uma redução generalizada dos spreads. Estimamos que a taxa ponderada mensal de mercado do CPC caia de 5% para 4,7% apenas nesta fase inicial, desafiando os grandes bancos a criarem estratégias agressivas de retenção para não perderem seus clientes mais rentáveis", aponta André Olinto, também fundador da Chicago.

Cronograma e próximas etapas

A portabilidade via Open Finance já está em programação para o crédito pessoal (CPC), por determinação do Banco Central. A fase seguinte incluirá a portabilidade do crédito consignado, modalidade que movimenta R$ 800 bilhões e possui alta concentração bancária, em data ainda a ser definida pelo regulador.

“Com plataforma Vector360, instituições poderão realizar de forma bastante ágil o benchmarking de taxas de crédito. Considerando que a portabilidade de crédito via Open Finance permite que processos que levavam 20 dias úteis sejam resolvidos em apenas cinco dias úteis, diretamente pelo aplicativo, esse conhecimento dos detalhes da dinâmica competitiva é fundamental”, explicam os fundadores da Chicago.

Sobre a Chicago, Vector360 e Ekantika

A Chicago atua na implementação de negócios, unidades operacionais e projetos estratégicos de alta complexidade. A empresa foi, por mais de cinco anos, responsável pela implementação do Open Finance no Brasil, e segue apoiando a Associação Open Finance, empresas e reguladores, no Brasil e no exterior, na evolução desse modelo de compartilhamento de informações financeiras. Também atua como consultoria estratégica especializada em múltiplos setores, com destaque para o financeiro e o de seguros, e na criação de soluções para integrar tecnologias e negócios, como a plataforma Vector 360.

A Chicago faz parte do ecossistema Ekantika, uma house of business solutions formada por sete empresas voltadas à transformação de grandes organizações. Com mais de 450 projetos realizados em diferentes segmentos, reúne soluções em estratégia, tecnologia e experiência do cliente.

Mais informações disponíveis em:



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https://vector360.com.br/

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