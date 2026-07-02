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Candide lança Mini Brands para colecionadores adultos

Candide apresenta as linhas Mini Brands Magic Cook Kitchen e Fill The Fridge, direcionadas ao público adulto colecionador, conhecido como ‘kidult’. O anúncio acompanha o aumento de visualizações de vídeos de reabastecimento de miniaturas, que evidenciam interesse por organização, hiper?realismo e interatividade.

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DINO
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Repórter
02/07/2026 14:02

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crédito: DINO

A Candide, empresa brasileira de brinquedos, anunciou o lançamento das linhas Mini Brands Magic Cook Kitchen e Fill The Fridge, voltadas ao segmento de colecionadores adultos, conhecido como “kidult”. Os novos playsets chegam em resposta ao aumento de visualizações de vídeos que mostram o reabastecimento de miniaturas de eletrodomésticos e a preparação de receitas em escala reduzida, conteúdo que tem registrado milhões de visualizações nas plataformas digitais nos últimos meses.

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O fenômeno dos “kidults” descreve adultos que adquirem produtos tradicionalmente destinados a crianças, porém com foco colecionável e estético. Estudos de comportamento de consumo apontam que esse grupo busca objetos que proporcionem escapismo e conforto tátil, além de oportunidades de organização visual.

Do ponto de vista de mercado, a demanda por miniaturas hiper?realistas tem sido associada a duas tendências principais: a busca por ordem em ambientes caóticos, observada em vídeos virais de “restock”, e a valorização do detalhe técnico, que estimula a apreciação estética. As linhas lançadas pela Candide incluem mais de 60 miniaturas diferentes, entre elas itens raros que favorecem a troca entre colecionadores.

“Os mini colecionáveis traduzem tendências das redes em experiências físicas e interativas”, afirma Igor Maia, Gerente de Marketing da Candide. Segundo o executivo, a conexão entre o conteúdo digital e o produto físico reforça o engajamento do público.

Além da dimensão estética, os novos playsets incorporam recursos funcionais, como iluminação UV e mecanismos que permitem a simulação de preparo de alimentos em escala reduzida. Essa interatividade amplia a experiência sensorial do usuário, alinhando o brinquedo ao conceito de micro?organização.

Igor reforça que a expansão de linhas voltadas ao público adulto pode influenciar o volume de vendas no segmento de brinquedos colecionáveis, embora os impactos de longo prazo ainda dependam da consolidação de comunidades online dedicadas ao hobby.

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A Candide indica que a estratégia de lançamento inclui apoio a eventos de troca entre colecionadores e a disponibilização de conteúdo digital que demonstra as funcionalidades dos produtos, reforçando a integração entre o universo virtual e o físico.



Website: www.candide.com.br

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