Varejo brasileiro amplia busca por marcas CPG emergentes

O varejo brasileiro passa por uma transformação na forma de identificar novos fornecedores. Impulsionado pelo crescimento das marcas emergentes e pela busca por inovação e diferenciação nas gôndolas, o setor começa a adotar formas mais estruturadas de aproximar compradores e empresas que chegam ao mercado com propostas inovadoras.

Esse movimento acompanha uma tendência observada em mercados mais maduros e ganha força no Brasil à medida que cresce a oferta de marcas em categorias como alimentos, bebidas, saúde, bem-estar, higiene pessoal e beleza. Como consequência, a descoberta de novos produtos passa a ocupar um papel cada vez mais estratégico para varejistas que buscam ampliar o sortimento e responder às mudanças no comportamento do consumidor.

De acordo com o estudo Future of Wellness, da McKinsey & Company, consumidores em todo o mundo estão priorizando produtos relacionados à saúde, nutrição, bem-estar e qualidade de vida, impulsionando o desenvolvimento de novas categorias e o surgimento de marcas com propostas de valor mais especializadas.

Durante décadas, a descoberta de novos fornecedores esteve concentrada em feiras de negócios, representantes comerciais, indicações e relacionamentos construídos ao longo do tempo. Embora esses canais continuem fundamentais, o aumento do número de marcas e a velocidade da inovação ampliam o desafio dos compradores na identificação de empresas com potencial para gerar diferenciação e crescimento nas categorias.

Em mercados mais maduros, esse processo tornou-se mais estruturado à medida que aumentou a oferta de marcas inovadoras e a necessidade de acelerar a identificação de novas oportunidades comerciais. No Brasil, esse movimento acompanha a expansão de categorias como alimentos saudáveis, bebidas funcionais, suplementos, produtos naturais, clean beauty e bem-estar.

Segundo o relatório Global State of Health & Wellness 2025, da NielsenIQ, saúde e bem-estar deixaram de ser apenas tendências para se consolidarem como fatores permanentes na decisão de compra dos consumidores, impulsionando o crescimento de categorias e abrindo espaço para novas marcas.

Ao mesmo tempo, varejistas enfrentam um novo desafio: identificar, avaliar e conectar-se às empresas que realmente possuem potencial para complementar o sortimento, atender às mudanças no comportamento do consumidor e gerar crescimento sustentável para as categorias.

Para Renata Naddeo, fundadora da LinkeMe e executiva com mais de 20 anos de experiência no setor de bens de consumo, o Brasil vive uma nova etapa na relação entre marcas emergentes e varejo.

"A descoberta de novas marcas deixa de ser uma atividade pontual e passa a fazer parte da estratégia do varejo. À medida que o número de empresas cresce, torna-se cada vez mais importante criar mecanismos capazes de aproximar inovação e compradores de forma organizada, eficiente e escalável."

Segundo Renata, reduzir o tempo entre o surgimento de uma marca inovadora e sua chegada às gôndolas beneficia todo o ecossistema.

"Quanto mais eficiente for essa conexão, maior tende a ser a capacidade de inovação do varejo, a renovação do sortimento e a geração de valor para consumidores, varejistas e indústrias."

Nesse contexto, surgem iniciativas voltadas a facilitar a conexão entre marcas emergentes, varejistas e representantes comerciais. A LinkeMe atua nesse cenário como uma plataforma brasileira de conexão comercial para o setor de bens de consumo, contribuindo para tornar o processo de descoberta de novos fornecedores mais estruturado, organizado e acessível.

A expectativa é que esse movimento continue ganhando relevância nos próximos anos, acompanhando a expansão das marcas emergentes e a crescente demanda do varejo por inovação, diferenciação e maior agilidade na identificação de oportunidades de negócios.

Sobre a LinkeMe

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A LinkeMe é uma plataforma brasileira de conexão comercial para o setor de bens de consumo que aproxima marcas emergentes, varejistas e representantes comerciais. Seu propósito é facilitar a descoberta de novos produtos, ampliar oportunidades de negócios e fortalecer o ecossistema que impulsiona a inovação e o crescimento das marcas de consumo no Brasil.