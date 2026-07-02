Convite da Mohawk Industries, Inc. para Participação na Chamada de Conferência de Resultados do Segundo Trimestre

CALHOUN, Geórgia, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juntamente com a divulgação dos resultados do Segundo Trimestre de 2026 da Mohawk Industries (NYSE: MHK) na quinta-feira, 30 de julho de 2026, convidamos para participação na chamada de conferência a ser transmitida ao vivo na sexta-feira, 31 de julho de 2026, às 11h ET.

O quê: Chamada de Conferência de Resultados do Segundo Trimestre da Mohawk Industries Quando: 31 de julho de 2026 11h ET Onde: https://www.mohawkind.com Selecione a guia "Investors" Como: Ao vivo pela Internet – Faça login em ir.mohawkind.com/investor-overview Inscreva-se na chamada de conferência em https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c Conferência ao vivo: Disque 1-833-630-1962 (EUA/Canadá) Disque 1-412-317-1843 (Internacional)

Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 28 de agosto de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 9372095. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

SOBRE A MOHAWK

Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de pisos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Contato:

Mohawk Industries, Inc.

Joe Ahlersmeyer, CFA

Vice-Presidente – Finanças e Relações com Investidores

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9756210)