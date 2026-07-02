Incentivar aposta em IA para reposicionar marca no Brasil
Empresa evolui aplicativo de incentivo com jornadas personalizadas para vendedores, visando aumento de eficiência em campanhas
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Após consolidar sua atuação no mercado enterprise com seu software de incentivo de vendas, a Incentivar anuncia um reposicionamento estratégico para 2026. A companhia, que nasceu com a proposta de engajar e premiar equipes comerciais, distribuidores e parceiros, reforça seu foco em inteligência artificial (IA) aplicada à geração de resultados reais, refletindo a busca por maior transparência e mensuração em um mercado cada vez mais orientado por dados.
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A empresa busca acompanhar um cenário em evidência, observado internacionalmente. Um estudo feito por pesquisadores de Stanford e do MIT, publicado no Quarterly Journal of Economics, acompanhou mais de 5 mil profissionais que passaram a contar com um assistente de IA capaz de sugerir ações a partir do contexto pessoal. O ganho de produtividade chegou a 34%, mostrando o potencial que orientações personalizadas têm em aumentar resultados em contextos profissionais.
A iniciativa aposta em tecnologia própria para trazer esta realidade às jornadas de vendas, dando a cada usuário um plano baseado em seu histórico de resultados. Na prática, o que a empresa propõe é que os times comerciais sejam direcionados por um assistente virtual até os clientes com maior potencial de compra em um dado período do mês.
De acordo com o CEO da Incentivar, Rodolfo Carvalho, a decisão de reposicionar a marca está diretamente ligada ao amadurecimento da indústria e ao papel da inteligência artificial no mercado atual. “O assunto IA tornou-se onipresente, e desde então vemos empresas tentando correr atrás do prejuízo como se fosse uma onda, uma moda, e não uma nova forma de pensar”, conta.
Rodolfo salienta que, “ao prever quais campanhas terão maior chance de sucesso, a empresa consegue chegar ao tão discutido ROI (Retorno sobre o Investimento). É um desafio antigo da indústria, que nos vemos em uma posição privilegiada para atacar”.
“Na nossa visão, para que a aplicação de modelos de IA seja realmente útil e gere incremento em produtividade, existem duas premissas: acesso a uma base de dados rica e organizada, e a existência de uma metodologia capaz de isolar os problemas e fazer as perguntas que realmente importam. A IA permite análises infinitas, mas grande parte delas é irrelevante”, acrescenta o executivo.
Ele explica que o rebranding acontece após a análise de milhares de campanhas de incentivo feitas ao longo dos sete anos de existência da empresa, e que serviram como base para modelos mais complexos entenderem o que funciona e o que não funciona.
“Em poucas palavras, as empresas sabem o que querem. O desafio do nosso mercado é colocar-se à altura das grandes expectativas que pesam sobre o incentivo. Neste sentido, precisamos qualificar a tomada de decisões”, afirma.
O ponto de virada ocorreu há três anos, quando a empresa percebeu que seus clientes vinham complexificando cada vez mais as regras e segmentações das campanhas. Isso trouxe a necessidade de aumentar a área de Inteligência de Dados para internalizar essas informações e tratá-las de forma a automatizar qualquer tipo de campanha.
Com o reposicionamento, a Incentivar busca alcançar liderança em um mercado que exige previsibilidade e resultados mensuráveis. A aposta em inteligência artificial aplicada ao processo de vendas pretende transformar dados em insights práticos, garantir maior eficiência e retorno sobre investimento.
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