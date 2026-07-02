Publicidade digital no Brasil cresce 12,7% e soma R$ 42,7 bi

O investimento em publicidade digital no Brasil alcançou R$ 42,7 bilhões em 2025, alta de 12,7% em relação ao ano anterior e o segundo maior crescimento da série histórica, de acordo com o estudo Digital Adspend 2026, divulgado pelo IAB Brasil em parceria com o Ibope. Desde 2020, primeiro ano da medição, o avanço acumulado chega a 80%.

O levantamento aponta uma distribuição mais equilibrada dos aportes ao longo do ano: o primeiro semestre concentrou 20,8% da verba e o segundo, 21,9%, a menor diferença já registrada. Entre os canais, as redes sociais lideram com 55% dos investimentos, seguidas por mecanismos de busca (26%) e por publishers e verticais de conteúdo (19%). No recorte por formato, o vídeo responde por 49% do total.

A leitura do setor é de que o mercado deixou de crescer apenas em volume e passou a amadurecer em método. A demanda por campanhas guiadas por mensuração também se reflete na adoção de tecnologia pelas equipes de comunicação: segundo levantamento do IAB Brasil em parceria com a Nielsen, 80% dos profissionais de marketing no país já utilizam inteligência artificial na rotina, com destaque para a criação de conteúdo (71%) e a análise de dados (68%).

Nesse cenário, a Zero11, agência independente de publicidade, branding e marketing digital com sede em São Paulo, posiciona sua atuação na conexão entre planejamento, dados e produção criativa. A empresa, fundada em 1991, descreve o modelo de Alta Direção Criativa como uma estrutura que une estratégia, mensuração e criatividade na construção de campanhas voltadas a diferentes pontos de contato com o consumidor.

Para a Zero11, o crescimento de dois dígitos da publicidade digital amplia, ao mesmo tempo, a oferta de canais e a complexidade das decisões de mídia, o que torna a integração entre criatividade e análise de dados um requisito de eficiência, e não um diferencial isolado. A agência informa já ter atendido mais de 300 marcas em segmentos como beleza, saúde, alimentos, varejo, franquias e educação, com serviços que vão de branding e performance a SEO e conteúdo.

A consolidação do digital como eixo central das estratégias de comunicação, somada à entrada de novos formatos como retail media e mídia exterior digital, indica que a disputa pela atenção do consumidor passa cada vez mais pela capacidade de transformar dados em decisão criativa. É nesse ambiente de expansão e sofisticação do mercado que a agência busca posicionar sua atuação.

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