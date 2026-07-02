Simmons inaugura nova loja na Asa Norte e fortalece mercado

A Simmons Colchões, uma das mais tradicionais e prestigiadas fabricantes de colchões premium do mundo, amplia sua presença no Distrito Federal com a inauguração de um novo showroom exclusivo na Asa Norte, em Brasília. Localizada na Quadra 708 Norte, a nova unidade possui cerca de 200 metros quadrados e passa a integrar o seleto grupo de lojas especializadas da marca na capital federal, consolidando Brasília como um dos principais mercados da Simmons no Centro-Oeste.

Mais do que uma loja, o novo espaço foi concebido para oferecer uma experiência imersiva ao consumidor. A proposta rompe com o modelo tradicional de exposição de colchões e convida o visitante a vivenciar um ambiente que traduz conforto, sofisticação e bem-estar — pilares que acompanham a trajetória da Simmons ao longo de seus 176 anos de história.

Fundada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, a Simmons tornou-se referência internacional em tecnologia do sono e inovação, equipando hotéis de alto luxo em diversos países e investindo continuamente em pesquisa, ergonomia e design. No Brasil, a marca tem como embaixador o renomado arquiteto Arthur Casas, responsável pelo desenvolvimento de novos conceitos de ambientação para a empresa.

À frente da operação da Simmons no Centro-Oeste, o empresário Antônio Vicente Jr. destaca que a inauguração representa um novo capítulo para a marca em Brasília. "A Simmons não vende apenas colchões. Nós entregamos tecnologia, conforto e qualidade de vida. Hoje, dormir bem é um dos maiores luxos da vida moderna, e nosso propósito é proporcionar essa experiência aos clientes".

Segundo ele, a escolha pela Asa Norte faz parte da estratégia de expansão das lojas exclusivas da marca. "Acreditamos no modelo monomarca porque ele permite apresentar toda a essência da Simmons, sua história, seus diferenciais e sua tecnologia. Brasília já se tornou um case de sucesso para a marca e enxergamos um enorme potencial de crescimento na região".

Agora, a loja totalmente remodelado, o espaço ganha identidade própria e passa a operar exclusivamente sob a bandeira Simmons, reforçando o posicionamento da empresa no segmento de alto padrão.

O projeto arquitetônico leva a assinatura de Glauter Suassuna, profissional com atuação em diversas regiões do Brasil e reconhecido por desenvolver ambientes capazes de despertar sensações e proporcionar experiências aos usuários.

Na nova unidade da Asa Norte, o desafio foi criar um showroom que reproduzisse o acolhimento e o conforto encontrados dentro de casa. "Pensamos em um ambiente intimista, elegante, iluminado e extremamente acolhedor. A ideia foi fazer com que o cliente se sinta confortável desde o momento em que entra na loja, vivenciando exatamente a experiência que a Simmons oferece por meio dos seus produtos", explica Glauter.

Investimento em qualidade de vida



Durante a inauguração, Antônio ressaltou que o colchão deixou de ser apenas um item do mobiliário para se tornar um investimento em saúde e qualidade de vida. "O colchão é o lugar onde descansamos, sonhamos, recuperamos as energias e vivemos alguns dos momentos mais importantes da vida. Muitas vezes ele é deixado por último na composição da casa, quando deveria ocupar posição de destaque. Hoje, o verdadeiro luxo é dormir bem", ressaltou o CEO da marca no Distrito Federal.

O empresário lembra que estudos apontam o crescimento dos índices de insônia e da má qualidade do sono em todo o mundo, tornando cada vez mais importante a escolha de produtos desenvolvidos com tecnologia voltada ao descanso.

Com a abertura da unidade da Asa Norte, a Simmons passa a contar com três lojas exclusivas em Brasília e reforça sua estratégia de expansão no Distrito Federal.

Antônio revelou ainda que o grupo já negocia a chegada de novas marcas internacionais do segmento de mobiliário premium, fortalecendo Brasília como polo de referência em design, decoração e produtos voltados ao mercado de alto padrão. "Acreditamos no crescimento contínuo. Nosso compromisso é oferecer experiências completas para quem valoriza conforto, sofisticação, tecnologia e qualidade de vida. Brasília é estratégica para esse projeto e continuará recebendo importantes investimentos nos próximos anos", completou.

Sobre a Simmons



Com mais de 150 anos de história, a Simmons é uma das marcas mais respeitadas do mercado global de colchões premium, reconhecida por ser pioneira na tecnologia de molas ensacadas individuais. Presente em mais de 100 países, a marca combina tradição e inovação para oferecer produtos de alto desempenho. Em 2025, inaugurou em Brasília, no Park Sul, a primeira loja conceito da Simmons no Brasil, em parceria com o especialista Antônio Júnior, proporcionando uma experiência de compra personalizada e focada em conforto, saúde e bem-estar.

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Para mais informações sobre a Simmons Colchões, basta acessar https://simmonsbrasilia.com.br/