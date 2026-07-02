Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Cranberries incrementam a economia nacional

Nativo da América do Norte, o consumo de Cranberries tem ganhado força no mercado brasileiro de produtos funcionais

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/07/2026 09:13

compartilhe

SIGA
×
Cranberries incrementam a economia nacional
Cranberries incrementam a economia nacional crédito: DINO

O consumo de cranberry no Brasil cresceu 131% nos últimos anos, de acordo com dados da Comex Stat, que registraram importações superiores a 2,5 milhões de quilos por ano. O aumento reflete a expansão da demanda por produtos funcionais no mercado nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Amplamente reconhecido por suas propriedades saudáveis, destaca-se como um aliado no combate a infecções do trato urinário, além de ser um potente anti-inflamatório e auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares. Esses benefícios tornam o cranberry um ingrediente cada vez mais desejado, especialmente em um cenário de crescente conscientização sobre saúde e bem-estar.

Globalmente, o mercado de cranberry foi avaliado em US$ 2,35 bilhões em 2024 e projeta-se que atinja US$ 2,83 bilhões até 2028. De acordo com o relatório Global Cranberries Market Report 2025, da The Business Research Company, a previsão é de que o mercado chegue a US$ 2,97 bilhões até 2030.

Para difundir o consumo da “Superfruta Original Americana” e ampliar a oferta na alimentação dos brasileiros, destacando seus benefícios nutricionais e o modelo sustentável de produção, o Cranberry Institute (CI) — entidade norte-americana que atua como organização de pesquisa e divulgação científica da fruta — fomenta uma série de estudos sobre nutrição, sustentabilidade e saúde, além de incentivar práticas agrícolas responsáveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do valor nutricional a fruta ocupa lugar de destaque na cultura norte-americana, onde é produzido por mais de 1.100 pequenos agricultores familiares — muitos deles na quarta, quinta ou sexta geração — em plantações que ocupam cerca de 15 mil hectares, distribuídos principalmente nos estados de Wisconsin, Massachusetts, Nova Jersey, Oregon e Washington.



Website: https://uscranberries.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay