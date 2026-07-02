JIXI, China, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agendada para os dias 8 e 9 de julho, a 8ª Conferência de Desenvolvimento da Indústria do Turismo da Província de Heilongjiang será inaugurada na cidade de Jixi, um renomado destino de ecoturismo. Centrada no tema "Integração, Inovação e Oportunidade" e nos princípios orientadores de simplicidade, segurança e excelência, a conferência visa estabelecer plataformas robustas para intercâmbio e cooperação cultural-turística, aplicações inovadoras e modernização do consumo. Ela oferecerá uma vitrine panorâmica da beleza ecológica, do patrimônio industrial, das delícias culinárias e da abertura sincera de Heilongjiang, revelando ainda mais o potencial do consumo cultural e turístico.

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Durante a conferência, a cidade de Jixi lançará uma série de itinerários de viagem premium centrados em três temas principais: "Acenda a Chama dos Jogos, Agite os Lagos", "Percorra a Fronteira, Abrace o Bem-Estar" e "Explore o Campo, Aprenda Brincando". Ao mesmo tempo, uma onda de benefícios para turistas será lançada para fornecer serviços abrangentes, incluindo descontos em refeições, acomodações garantidas, entrada gratuita em pontos turísticos e ofertas de compras, convidando calorosamente os visitantes de perto e de longe a explorar a beleza de Jixi.

Jiang Xingcheng, Diretor Adjunto do Departamento de Cultura e Turismo da Província de Heilongjiang, mencionou que a conferência deste ano apresenta três destaques. Primeiro, impulsionado pela integração, visa criar uma nova paisagem para o turismo all-for-one. Aderindo ao princípio de "moldar o turismo com a cultura e mostrar a cultura através do turismo", a província promoverá a profunda integração da cultura e do turismo com a indústria, a agricultura, o comércio e o esporte. Com os eventos da "Northeast China Football City League", lançará de forma inovadora um IP de viagem exclusivo: “Viagem com Eventos Esportivos”.

Em segundo lugar, impulsionado pela inovação, visa ativar novos impulsionadores para o crescimento industrial moderno. Rompendo com os modelos tradicionais de conferências, o evento aplicará extensivamente tecnologias digitais e inteligentes. Uma zona de exposição de cultura e turismo inteligente será montada no local principal, com aplicações de ponta, como "IA + turismo", passeios imersivos no metaverso, e experiências digitais de patrimônio cultural intangível.

Em terceiro lugar, servindo como uma ponte para oportunidades, desenvolverá novas plataformas para a cooperação aberta. Ao se integrar profundamente à Iniciativa do Cinturão e Estrada, a conferência convida representantes governamentais e empresariais de 13 países e regiões a se reunirem no grande evento, aumentando ainda mais a influência internacional da cultura e do turismo de Heilongjiang, e expandindo sua rede global de parcerias.

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Fonte: Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province

Contato: Ms. Huang, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9756146)