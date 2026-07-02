EVE Energy fortalece operações europeias através de conformidade, manufatura local e serviços regionais

O Smarter E Europe 2026 inaugurou em Munique em 23 de junho e aconteceu até 25 de junho, reunindo atuantes globais do setor de energia limpa em uma das plataformas de feira comercial mais influentes da Europa. A EVE Energy revelou sua série Mr. Big Family, um sistema de armazenamento de energia de mais de 6,9 MWh, soluções de armazenamento para todos os cenários e baterias de VE de alto desempenho, apresentando sua plataforma de tecnologia dupla lítio-sódio, o portfólio completo de produtos e um layout operacional europeu localizado. Durante a exposição, os clientes europeus mostraram forte interesse no desempenho de produto da empresa e deram grande ênfase à aderência sustentada aos padrões regulatórios em evolução na UE. Essa atitude do setor destaca que a prontidão de conformidade regulatória se tornou um pré-requisito fundamental para acessar o mercado europeu de energia limpa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260701643743/pt/

The BMW iX3 displayed at the EVE Energy booth features the company’s 46-series large cylindrical batteries for premium European electric vehicles

À medida que a União Europeia avança com a implementação do Regulamento (UE) 2023/1542 da UE relativo às baterias, a EVE Energy continua fortalecendo sua presença a longo prazo na Europa através de conformidade regulatória, manufatura localizada e capacidades de atendimento regional. A empresa atingiu marcos importantes de conformidade, enquanto expande sua rede de manufatura e serviço a fim de apoiar clientes em toda a Europa.

Avançando a conformidade no mercado europeu

A EVE Energy estabeleceu um sistema de conformidade completo que cobre tanto as baterias de potência quanto as de armazenamento de energia. Em dezembro de 2024, a empresa recebeu o primeiro certificado TÜV SÜD Mark do mundo, emitido sob o novo Regulamento da UE relativo às baterias. Em setembro de 2025, a EVE Energy lançou oficialmente seu passaporte de bateria, possibilitando a rastreabilidade completa do ciclo de vida, das matérias-primas à reciclagem. Sua série Mr. Big Family também passou por avaliações de conformidade de bateria industrial sob o regulamento.

Hoje, a EVE Energy constrói sistemas de rastreabilidade de cadeia de suprimentos e contabilidade de pegada de carbono para todo o seu portfólio de baterias, possibilitando entregas de produtos totalmente em conformidade tanto para linhas de potência quanto de armazenamento de energia.

Expandindo a capacidade de manufatura local

A EVE Energy também está avançando a manufatura localizada na Europa. Sua base manufatureira de bateria em Debrecen, Hungria, abrange 450.000 metros quadrados com um total de investimentos de aproximadamente €1,307 bilhões. A primeira fase, com uma capacidade anual planejada de 30 GWh, está programada para começar a produção em 2027.

Localizada adjacente à fábrica automotiva da BMW, a planta foi criada para apoiar o fornecimento localizado, encurtar os prazos de entrega e reduzir as emissões de carbono provenientes de logísticas transfronteiriças.

A planta na Hungria servirá como a primeira base de produção em massa por suas baterias cilíndricas grandes da série 46 para veículos elétricos premium europeus. As células incorporam uma estrutura de aba completa e tecnologia de ânodo de silício-carbono, enquanto o design com carcaça de aço aguenta 550 MPa de pressão. A tecnologia foi validada no Neue Klasse iX3 da BMW, demonstrando uma autonomia de 1.007,70 quilômetros e possibilitando uma autonomia adicional de aproximadamente 400 quilômetros com recarga rápida de 10 minutos.

Espera-se que o projeto crie mais de 1.000 empregos localmente, contribuindo para o desenvolvimento industrial em Debrecen e na região ao redor.

Fortalecendo as operações locais na Europa

Para apoiar ainda mais os clientes europeus, a EVE Energy segue expandindo sua rede operacional localizada. Em junho de 2024, a empresa inaugurou oficialmente sua sede regional na Europa, em Munique, integrando vendas, armazenagem e serviços pós-vendas. Quatro armazéns com gestão de estoque pelo fornecedor (VMI, Vendor Managed Inventory) também foram criados, com o apoio de equipes técnicas e de atendimento localizadas para fornecer logística robusta e suporte operacional em toda a Europa.

Em 2024, a EVE Energy também introduziu seu modelo de negócio CLS (codesenvolvimento, licenciamento e serviço), combinando codesenvolvimento de produto, licenciamento de tecnologia e serviços técnicos para apoiar a cooperação industrial localizada com parceiros regionais.

Com 25 anos de desenvolvimento de tecnologia de bateria, a EVE Energy continua expandindo sua presença na Europa através de conformidade, manufatura localizada e apoio ao cliente, fornecendo soluções de bateria para a eletrificação da região e dos mercados de armazenamento de energia.

Sobre a EVE Energy

Fundada em 2001 e listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2009, a EVE Energy é uma empresa global de bateria de lítio que atende os mercados de consumo, mobilidade e armazenamento de energia. A empresa fornece tecnologias e soluções de bateria para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicativos de consumidores, com operações de manufatura e atendimento dando suporte a clientes de todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato com a mídia

EVE Energy

Doris Tang

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