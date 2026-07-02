Atualização do Sistema de Operação Transparente da Futurionex: Auditoria da Hacken concluída e abertura da consulta PoR

DENVER, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Futurionex anunciou a aprovação na auditoria de segurança realizada pela Hacken, empresa especializada em blockchain, disponibilizando publicamente o relatório completo e as informações de PoR (Proof of Reserves). A divulgação representa um avanço significativo da Futurionex em segurança, transparência de ativos e credibilidade junto aos usuários, fornecendo subsídios verificáveis ao mercado para avaliação da arquitetura de segurança da plataforma.

Como uma das mais influentes firmas de auditoria do setor, a Hacken realizou uma análise técnica abrangente e multidimensional na Futurionex, cobrindo o motor central de operações, vulnerabilidades em contratos inteligentes, mecanismos de defesa contra ataques e criptografia de dados em nível estrutural.O relatório final demonstrou que a Futurionex apresentou performance superior em conformidade do código, controle de riscos de centralização e resiliência contra vulnerabilidades. O conteúdo técnico completo já está acessível ao público na seção de divulgação técnica do site oficial.

Além da auditoria, a Futurionex divulgou informações de PoR. O PoR é um dos mecanismos mais relevantes do mercado cripto para fortalecer a transparência patrimonial, permitindo atestar, de modo público e verificável, os ativos em custódia e possibilitar aos usuários avaliar se a plataforma possui reservas compatíveis com os ativos dos usuários. Após sucessivos eventos de risco no setor, o PoR tornou-se indicador essencial para avaliação de segurança e transparência das exchanges.

A auditoria de segurança e a divulgação do PoR contemplam dois eixos centrais, segurança tecnológica e transparência de ativos. O primeiro identifica vulnerabilidades sistêmicas, o segundo responde à preocupação dos usuários quanto às reservas de ativos e à segurança dos fundos. A implementação conjunta eleva o grau de verificabilidade operacional e fomenta uma mudança de paradigma, privilegiando dados abertos, auditorias terceirizadas e mecanismos contínuos de disclosure.

A Futurionex informa que seguirá aprimorando seus processos de auditoria, transparência patrimonial, monitoramento de riscos e divulgação de informações, investindo em proteção de contas, segurança de fundos, gestão de riscos e conformidade regulatória. Com a abertura do acesso ao relatório e ao PoR, o percurso de fortalecimento da Futurionex consolida-se de forma mais transparente, posicionando-se como uma referência prática de valor para o desenvolvimento transparente do setor de serviços cripto.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1755c22-7fe7-4406-8f36-757de2b2bf39

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David Lee DavidLee@futurionex.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9756140)