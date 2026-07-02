Da Criptomoeda ao Ouro: UEX Lança Primeiro Torneio de Negociação de Ativos Cruzados

VICTORIA, Seychelles, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou a UEX Futures League, uma nova competição de negociação que reúne os mercados financeiros tradicionais com os de criptomoedas em um único formato competitivo. Abrangendo dois meses e duas classes de ativos, a liga cria um caminho unificado desde a qualificação online até o UEX Global Alpha Tournament (GAT), um campeonato ao vivo apenas para convidados.

A maioria das competições de negociação hoje se concentra em um único mercado, cripto, forex ou CFDs. No entanto, a negociação em está se tornando cada vez mais um ativo cruzado, com os traders se movendo entre criptomoedas, commodities, índices e moedas à medida que surgem oportunidades. A UEX Futures League foi desenvolvida em torno dessa realidade, possibilitando que os participantes compitam em vários mercados com uma só conta, estrutura de competição e rota para as finais.

A competição tem início em um estágio de Crypto Futures que vai de 1º a 30 de junho, seguido de um estágio de CFD de 1º a 31 de julho. Cada etapa oferece uma premiação de 120.000 USDT e usa um formato de equipe liderada pelo capitão, onde os participantes competem em ROI enquanto representam suas equipes. As oito melhores equipes de cada etapa se qualificarão para o UEX Global Alpha Tournament.

“A negociação sempre foi competitiva, mas também é uma das partes mais sociais do nosso setor”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A UEX Futures League reúne esses elementos, transformando a negociação em uma experiência de equipe onde os usuários podem colaborar e representar suas comunidades. Ao trazer os mercados de criptomoedas e tradicionais para uma única competição, criamos algo que vai além do desempenho, e sim sobre as pessoas e a conexão que tornam a negociação tão envolvente.”

O UEX Global Alpha Tournament contará com 16 equipes qualificadas, cada uma representada por seus três principais traders, competindo para uma viagem com todas as despesas pagas para um destino secreto. As equipes competirão em uma série de rodadas de negociação ao vivo por um grande prêmio, transformando o desempenho online em uma experiência de campeonato ao vivo. Ao combinar criptomoedas, CFDs, competições em equipe e finais ao vivo, a UEX apresenta um novo formato que se inspira nos eSports e reflete como os traders modernos operam cada vez mais em várias classes de ativos.

A liga serve como uma vitrine prática da visão mais ampla da UEX, onde criptomoedas, commodities, produtos de exchange, índices e outros mercados globais existem dentro de um ambiente de negociação unificado. Em vez de apresentar os usuários a esses mercados por meio de tutoriais ou demonstrações, a competição possibilita que os participantes os explorem por meio de atividades reais de negociação e competição.

As inscrições para a UEX Futures League já estão abertas. Para mais informações, clique aqui .

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso .

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c91833b3-bb6a-4337-9b00-56f5bd5cbd2a

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001210823)