Microsoft adquire licença do pool de patentes Sisvel Wi-Fi Multimode

A Microsoft tornou-se licenciada do pool de patentes Sisvel Wi-Fi Multimode. A gigante norte-americana de computadores e software é a mais recente de uma série de grandes empresas a adquirir uma licença para as patentes essenciais ao padrão, oferecidas por meio do programa. Com isso, a Microsoft se junta à ASUS, à Hewlett Packard Enterprise, à Sony Group Corporation, à Huawei, à Panasonic, à Philips e à ZTE, que também são licenciantes do consórcio, assim como a KPN, a Mitsubishi Electric, a Orange, a Aegis 11 (uma afiliada da Sisvel), a SK Telecom e a Wilus.

O pool Sisvel Wi-Fi Multimode abrange tanto o Wi-Fi 6 quanto o Wi-Fi 7 e oferece uma maneira eficiente de acessar direitos essenciais de Wi-Fi nos próximos anos. Ele foi lançado publicamente em janeiro de 2026 como sucessor do consórcio de patentes Sisvel Wi-Fi 6. Ao longo de um período de três anos sob esse programa, foram firmados acordos com 40 empresas, incluindo Acer, Netgear, Cisco e HP.

“É um prazer dar as boas-vindas à Microsoft como licenciada do pool Sisvel Wi-Fi Multimode”, afirma Alex Debski, diretor de Licenciamento e consultor Jurídico e de Negócios da Sisvel. “Embora as negociações tenham sido, por vezes, desafiadoras, elas sempre transcorreram de forma cordial e construtiva. Somos gratos à equipe da Microsoft pela postura positiva que adotou.”

“Ter a Microsoft aderindo em bases amigáveis representa mais uma clara validação da proposta e da estrutura de royalties do pool Sisvel Wi-Fi Multimode”, afirma Heath Hoglund, diretor de Propriedade Intelectual da Sisvel. “Parabenizo todos os envolvidos pelo profissionalismo e pela competência. O programa está ganhando um impulso considerável, e espero dar as boas-vindas a novos licenciados em um futuro próximo.”

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para atender às necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

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Mídia

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