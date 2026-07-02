A Futurionex divulga os avanços mais recentes da auditoria de segurança da Hacken: Trust Center oficialmente lançado

DENVER, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Futurionex, plataforma global de ativos digitais cripto, anunciou os avanços da auditoria de segurança realizada em conjunto com a Hacken e o lançamento oficial do seu "Trust Center"(Centro de Confiança). A iniciativa marca um progresso significativo na validação externa de segurança, demonstrando transparência quanto à proteção de ativos e à operação em conformidade. . Como parte central da sua estratégia abrangente de segurança, o Trust Center visa restabelecer os mecanismos de confiança do mercado de ativos digitais através da divulgação aberta e transparente dos dados de auditoria.

De acordo com as últimas informações divulgadas, esta etapa concentrou-se na arquitetura de segurança central da Futurionex. Em segurança de contas e compliance, a Hacken realizou testes aprofundados sobre a criptografia dos dados dos usuários e os fluxos de verificação de conformidade. Na gestão de permissões e controle de acesso a APIs, a auditoria focou na prevenção de acessos indevidos internos e chamadas maliciosas externas, garantindo a atribuição mínima de privilégios e o isolamento técnico. Para a segurança dos fundos, a plataforma aprimorou os sistemas de gestão de risco para saques e monitoramento de comportamentos anômalos, com proteção contínua contra lavagem de dinheiro e fraude.

A auditoria de logs e os mecanismos de resposta a incidentes também foram avaliados como barreiras centrais de gestão de risco. A auditoria automatizada dos logs permite monitorar em tempo real o status do sistema, diante de ameaças inesperadas, o mecanismo de resposta aciona procedimentos de isolamento e defesa em segundos. Segundo a Futurionex, o Trust Center tem como objetivo apresentar à comunidade, de forma estruturada, esses mecanismos avançados, tirando a segurança do "black box".

Com a crescente exigência do mercado de criptoativos por segurança e transparência, adotar auditorias externas e disponibilizar publicamente as estruturas de defesa tornou-se pilar fundamental para a confiança no setor. Os resultados divulgados pela Futurionex evidenciam a profundidade das defesas técnicas e servem de referência para operações em conformidade. As auditorias da Hacken continuam em andamento, e a plataforma seguirá atualizando periodicamente os relatórios e dados de segurança via Trust Center.

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David Lee DavidLee@futurionex.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9756038)