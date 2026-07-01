Lancha com Starlink estreia no maior evento náutico do Sul

A grande promessa da Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk, é levar conectividade a praticamente qualquer lugar do planeta. E isso, claro, também inclui o mar. Essa é a proposta da Focker 355 GTS Explorer, lancha de 35 pés fabricada pela Fibrafort, maior fabricante de barcos da América Latina, que será apresentada pela primeira vez no Marina Itajaí Boat Show, maior evento náutico do Sul do país, de 2 a 5 de julho, em Itajaí (SC).

A Focker 355 GTS Explorer é o primeiro modelo da nova linha Explorer da marca e chegou ao mercado recentemente com internet Starlink instalada ainda na fábrica, um diferencial considerado novidade no setor náutico. Com design europeu, capacidade para até 14 pessoas e proposta voltada a quem busca navegação com mais conforto, tecnologia e autonomia, o modelo estará disponível para visitação e test drive durante todos os dias da feira, ao lado de outros cinco modelos consagrados da marca.

“Hoje, o consumidor quer estar conectado também a bordo, seja para trabalho, comunicação, entretenimento ou segurança durante a navegação. Ao oferecer a Starlink instalada diretamente na fábrica, conseguimos entregar uma solução já integrada ao projeto da embarcação, com mais praticidade, acabamento e confiabilidade, sem a necessidade de adaptações posteriores. A Focker 355 GTS Explorer chega ao Marina Itajaí Boat Show como uma das nossas maiores apostas de vendas para o evento por ser um modelo que une design contemporâneo, robustez, tecnologia e a esportividade que sempre esteve na essência das lanchas Focker. Estamos muito felizes em apresentá-la pela primeira vez no maior evento náutico do Sul do país, ainda mais aqui em Itajaí, na nossa casa”, afirma Barbara Martendal, diretora de negócios da Fibrafort.

A Focker 355 GTS Explorer tem 10,52 metros de comprimento e 3,21 metros de boca. A motorização mínima é composta por dois motores de 250 hp, enquanto a potência máxima comporta uma dupla de 350 hp. Na popa, o modelo oferece espaço gourmet duplo, integrado à área de convivência e iluminado por luzes de LED que se estendem até a proa. A embarcação também se destaca pelo pé-direito de 1,87 metro, plataforma de popa voltada ao lazer e layout pensado para ampliar a circulação e a convivência a bordo.

Com linhas modernas e construção robusta, a lancha foi projetada para atender perfis exigentes do mercado nacional e internacional. A proposta é unir performance, conforto e funcionalidade em uma embarcação de médio porte, voltada tanto para passeios em família quanto para momentos de confraternização sobre as águas.

Além da Focker 355 GTS Explorer, a fabricante levará ao evento os modelos Focker 212 e Focker 300, que estarão expostos na área seca. Na água, o público também poderá conhecer as lanchas Focker 366 GTS, Focker 388 Gran Turismo e F420 Gran Coupé.

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O Marina Itajaí Boat Show reunirá cerca de 60 embarcações, diversas atrações e espera superar o público de 22 mil visitantes registrado na última edição, em 2025. A feira ocorre de quinta a domingo, na Marina Itajaí. Na quinta e sexta-feira, o evento funciona das 14h às 21h. No sábado e domingo, a visitação será das 11h às 21h, com encerramento às 20h no último dia.