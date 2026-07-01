GPTW reforça qualidade do ambiente de trabalho
O reconhecimento de empresas com ambientes de trabalho saudáveis cresce no Brasil, com destaque para o ranking GPTW, baseado na percepção dos colaboradores. A premiação avalia confiança, relações e orgulho. Dados indicam aumento de afastamentos e transtornos ligados ao trabalho, reforçando a importância da cultura organizacional. Nesse cenário, práticas consistentes de gestão e cuidado com as pessoas impulsionam resultados e sustentabilidade
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O reconhecimento de empresas que valorizam ambientes de trabalho saudáveis e de qualidade tem ganhado relevância no Brasil. Nesse contexto, iniciativas como o ranking organizado pela Great Place to Work (GPTW), que avalia organizações com base na percepção dos próprios colaboradores, tornam-se um importante instrumento de melhoria contínua para as organizações.
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A premiação considera critérios como confiança na liderança, qualidade das relações profissionais e orgulho de pertencimento. O crescimento da adesão ao levantamento demonstra a ampliação do tema no país: na edição estadual mais recente, centenas de empresas participaram do processo, impactando milhares de trabalhadores e reforçando a consolidação da agenda de cultura organizacional no ambiente corporativo.
Esse movimento ocorre em paralelo a indicadores oficiais que apontam a influência das condições de trabalho sobre a realidade das organizações e o crescimento da utilização da Inteligência Artificial e de automação de muitas atividades. Dados do Ministério da Previdência Social indicam crescimento no número de afastamentos por incapacidade temporária no Brasil, evidenciando a relação entre ambiente laboral, organização do trabalho e desempenho das atividades profissionais.
Além disso, levantamento do Conselho Nacional de Saúde (CNS) aponta que os transtornos relacionados ao trabalho já ocupam a terceira posição entre os principais motivos de afastamento no país, demonstrando a necessidade de atenção às condições gerais de trabalho e à organização das atividades.
Reconhecimento e cultura organizacional
Nesse contexto, o reconhecimento por meio de rankings como o GPTW reflete o reconhecimento das práticas estruturadas relacionadas à gestão de pessoas e ao ambiente corporativo.
“O reconhecimento em iniciativas como o GPTW está diretamente ligado à consistência das práticas de gestão e à forma como o ambiente de trabalho é construído no dia a dia”, afirma Guilherme Bagno, superintendente de Gente e Cultura do Sicoob Credicom.
Segundo ele, a valorização de um ambiente organizacional estruturado tem impacto contínuo nos resultados das equipes, no aumento da produtividade e no crescimento sustentável da cooperativa.
“No Sicoob Credicom, buscamos diuturnamente, muito mais do que o selo do GPTW. Valorizamos o genuíno cuidado com as pessoas, integrado à estratégia da organização. Por isso, estarmos novamente no ranking das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais é um reconhecimento que reforça esse direcionamento e evidencia a importância de manter práticas consistentes voltadas à experiência dos colaboradores”, destaca.
Ambiente de trabalho na agenda empresarial
A crescente relevância do tema também está associada à necessidade de adaptação das empresas a novas dinâmicas do mercado de trabalho, que demandam maior atenção à cultura organizacional e à experiência dos profissionais.
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Nesse cenário, o reconhecimento de organizações que apresentam ambientes de confiança e boas práticas de gestão contribui para ampliar o debate sobre a qualidade do trabalho no país, alinhando indicadores institucionais, regulamentação e percepção dos colaboradores.
Website: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicom