GPTW reforça qualidade do ambiente de trabalho

O reconhecimento de empresas que valorizam ambientes de trabalho saudáveis e de qualidade tem ganhado relevância no Brasil. Nesse contexto, iniciativas como o ranking organizado pela Great Place to Work (GPTW), que avalia organizações com base na percepção dos próprios colaboradores, tornam-se um importante instrumento de melhoria contínua para as organizações.



A premiação considera critérios como confiança na liderança, qualidade das relações profissionais e orgulho de pertencimento. O crescimento da adesão ao levantamento demonstra a ampliação do tema no país: na edição estadual mais recente, centenas de empresas participaram do processo, impactando milhares de trabalhadores e reforçando a consolidação da agenda de cultura organizacional no ambiente corporativo.

Esse movimento ocorre em paralelo a indicadores oficiais que apontam a influência das condições de trabalho sobre a realidade das organizações e o crescimento da utilização da Inteligência Artificial e de automação de muitas atividades. Dados do Ministério da Previdência Social indicam crescimento no número de afastamentos por incapacidade temporária no Brasil, evidenciando a relação entre ambiente laboral, organização do trabalho e desempenho das atividades profissionais.

Além disso, levantamento do Conselho Nacional de Saúde (CNS) aponta que os transtornos relacionados ao trabalho já ocupam a terceira posição entre os principais motivos de afastamento no país, demonstrando a necessidade de atenção às condições gerais de trabalho e à organização das atividades.

Reconhecimento e cultura organizacional

Nesse contexto, o reconhecimento por meio de rankings como o GPTW reflete o reconhecimento das práticas estruturadas relacionadas à gestão de pessoas e ao ambiente corporativo.

“O reconhecimento em iniciativas como o GPTW está diretamente ligado à consistência das práticas de gestão e à forma como o ambiente de trabalho é construído no dia a dia”, afirma Guilherme Bagno, superintendente de Gente e Cultura do Sicoob Credicom.

Segundo ele, a valorização de um ambiente organizacional estruturado tem impacto contínuo nos resultados das equipes, no aumento da produtividade e no crescimento sustentável da cooperativa.

“No Sicoob Credicom, buscamos diuturnamente, muito mais do que o selo do GPTW. Valorizamos o genuíno cuidado com as pessoas, integrado à estratégia da organização. Por isso, estarmos novamente no ranking das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais é um reconhecimento que reforça esse direcionamento e evidencia a importância de manter práticas consistentes voltadas à experiência dos colaboradores”, destaca.

Ambiente de trabalho na agenda empresarial

A crescente relevância do tema também está associada à necessidade de adaptação das empresas a novas dinâmicas do mercado de trabalho, que demandam maior atenção à cultura organizacional e à experiência dos profissionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesse cenário, o reconhecimento de organizações que apresentam ambientes de confiança e boas práticas de gestão contribui para ampliar o debate sobre a qualidade do trabalho no país, alinhando indicadores institucionais, regulamentação e percepção dos colaboradores.