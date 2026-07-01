NIQ conclui aquisição da unidade de negócios de dados e insights de e-commerce da Flywheel na China e no Sudeste Asiático, expandindo suas capacidades de inteligência em comércio digital

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje a conclusão da aquisição da unidade de negócios de dados e insights de e-commerce da Flywheel na China e no Sudeste Asiático. A empresa adquirida opera na China sob a marca YiMian (“??”) e é uma provedora líder de soluções de e-commerce, comércio social e prateleiras digitais.

A aquisição expande as capacidades da NIQ na China e no Sudeste Asiático e fortalece sua capacidade de mensurar e compreender o comportamento do consumidor em ambientes de varejo, e-commerce, comércio social e digitais — avançando a missão da NIQ de fornecer The Full View™, a compreensão mais completa do comportamento do consumidor em canais online e offline. A aquisição também fortalece a base de dados e análises da NIQ, ampliando o acesso a valiosos sinais de comércio digital que apoiam o desenvolvimento de análises mais avançadas e soluções baseadas em IA.

Ao unir a inteligência global, as análises e as capacidades de mensuração de varejo da NIQ com os dados e a expertise em comércio digital da empresa adquirida, a NIQ oferecerá aos clientes uma visão mais integrada do desempenho em marketplaces, comércio social e prateleiras digitais. Isso ajudará os clientes a obterem maior visibilidade sobre preços, sortimento, disponibilidade, qualidade do conteúdo e posicionamento competitivo, permitindo decisões comerciais mais rápidas e embasadas.

Um dos principais benefícios da aquisição é a introdução de recursos de Prateleira Digital na China, possibilitando à NIQ fornecer insights de e-commerce mais consistentes e abrangentes em mercados globais e regionais.

“A Flywheel traz profunda expertise em comércio digital, comércio social e mensuração de prateleiras digitais na China e no Sudeste Asiático, além de uma equipe talentosa que complementa a escala global da NIQ”, afirmou Rachel White, Presidente Regional da NIQ para a Ásia-Pacífico. “Com a transação agora concluída, estamos entusiasmados em seguir em frente juntos e ajudar os clientes a navegar no cenário cada vez mais complexo do comércio digital atual, com insights mais ricos e suporte à decisão mais robusto.”

“Unir forças com a NIQ marca um novo capítulo empolgante para nossos negócios e, principalmente, para nossos clientes”, disse Will Lv, Gerente Geral da Flywheel. “Nossa expertise em inteligência de comércio digital na China e no Sudeste Asiático, combinada com o alcance global e os recursos analíticos da NIQ, cria uma plataforma mais forte para ajudar os clientes a lidar com a complexidade, agir com mais rapidez e desbloquear o crescimento.”

A empresa adquirida atende a mais de 100 clientes globais e regionais na China e no Sudeste Asiático, refletindo sua forte posição de mercado e relacionamentos de confiança com os clientes.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, acesse www.niq.com.

Sobre YIMIAN

YIMIAN é uma empresa líder em inteligência comercial baseada em IA que transforma dados de comércio digital em insights de negócios acionáveis. Aproveitando IA avançada e dados em grande escala de plataformas de comércio eletrônico e mídia social, ajudamos as marcas a tomar decisões informadas em operações de estratégia, inovação, marketing, vendas e comércio digital.

Utilizada por empresas líderes nos setores de cuidados pessoais, beleza, alimentos e bebidas, automotivo, produtos domésticos, eletrônicos de consumo, saúde e cuidados com animais de estimação, a YIMIAN fornece inteligência de mercado em tempo real, insights do consumidor, benchmarking competitivo e acompanhamento de desempenho para acelerar o crescimento em mercados locais dinâmicos.

Saiba mais no site oficial da YIMIAN

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