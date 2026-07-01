Estudo da Riskified: a IA impulsiona um crescimento nas viagens de verão, mas a segurança ineficiente e o medo de golpes ameaçam as conversões para os comerciantes

A Riskified (NYSE: RSKD), líder global em inteligência de risco e golpe em comércio eletrônico, divulgou hoje os achados de uma pesquisa global conduzida antes da temporada de viagens de verão de 2026, explorando o comportamento de viagem do consumidor, as experiências de reserva e a confiança nas ferramentas de viagem digitais e possibilitadas por IA.

A pesquisa, realizada com mais de 4.000 consumidores nos Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão, México, Brasil e Colômbia, mostra uma forte demanda por viagens às vésperas da temporada de verão, junto com a adoção contínua de ferramentas digitais e de IA ao planejar as viagens.

Os principais achados da pesquisa sobre viagens de verão de 2026 da Riskified incluem:

81% dos consumidores usam plataformas digitais para o planejamento de viagens, sendo que 26% já confia na IA, como no ChatGPT ou Gemini.

A principal finalidade das viagens ainda é lazer, com 63%, seguida de visitar amigos e familiares (25%), ir a eventos ao vivo (7%) e negócios (5%).

47% cita a segurança na hora do pagamento e 39% menciona passagens falsas ou inválidas como as principais preocupações ao comprar os bilhetes online.

Mais da metade dos consumidores (53%) dizem que os passos de verificação de identidade às vezes ou frequentemente os levam a abandonar uma reserva.

Somente 17% confiaria em um bot de viagens com IA para tratar de pagamentos e dados do passaporte sem supervisão humana.

63% dos consumidores admitem que descontos enormes os incentivariam a reservar rapidamente, mesmo se tivessem dúvidas, criando uma vulnerabilidade crítica para os golpistas.

Embora as ferramentas de IA sejam agora amplamente usadas durante o processo de planejamento de viagens, a confiança diminui drasticamente quando se trata de concluir reservas e compartilhar dados sensíveis, como detalhes para pagamento ou do passaporte.

Quase metade dos consumidores cita a segurança no pagamento (47%) como uma das principais preocupações ao comprar passagens online, enquanto 39% também se preocupa com passagens falsas ou inválidas, destacando os desafios mais amplos relacionados com segurança financeira e autenticidade das passagens.

As experiências de reserva seguem irregulares, com somente cerca de um terço dos consumidores tendo relatado uma experiência de reserva tranquila, enquanto muitos ainda passam por dificuldades na conclusão do pagamento, incluindo recusa do pagamento e verificação de identidade, que podem interromper ou evitar o processo de reserva.

Ao mesmo tempo, medidas de verificação de identidade concebidas para prevenir fraudes também podem impactar as taxas de conclusão, sendo que mais da metade dos consumidores dizem que tais passos às vezes ou frequentemente os levam a abandonar a reserva.

Apesar desses desafios, o preço continua sendo um impulsionador forte de conversão, com 63% dos consumidores dizendo que grandes descontos os incentivariam a reservar de forma mais rápida, mesmo se houvesse dificuldade na experiência de reserva.

"A IA já está moldando como os consumidores planejam viajar, mas ainda não ganhou a mesma confiança quando chega a hora de fechar a compra", afirmou Jeff Otto, diretor de marketing da Riskified. "Nossos dados mostram uma lacuna clara entre a inspiração e a compra. Os consumidores estão confortáveis explorando a IA, mas quando se trata de dinheiro, identidade e certeza na reserva, eles ainda esperam proteções sólidas. Para os comerciantes de viagens, o desafio é conseguir o equilíbrio certo: segurança forte o suficiente para barrar golpes sofisticados e uma experiência de conclusão de pagamento tranquila o suficiente para evitar perder os 53% dos consumidores que dizem abandonar uma compra penosa".

Sobre a Pesquisa

A Riskified realizou uma pesquisa global com 4.060 consumidores nos Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão, México, Brasil e Colômbia, acompanhando o comportamento de planejamento de viagem, as experiências de reserva e a confiança em ferramentas de viagem possibilitadas por IA.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsarem o crescimento do comércio eletrônico ao superar os desafios de risco. Muitas das maiores marcas do mundo e companhias de capital aberto que vendem online contam com a Riskified para obter proteção garantida contra chargebacks, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco em ecommerce, cientistas de dados e pesquisadores do setor, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, impulsionada por IA, analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com.

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