Hospital Papa Francisco realiza primeira cirurgia por vídeo

O Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco (Pinhais / PR), 90 leitos, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), realizou no final de junho a primeira cirurgia videolaparoscópica da instituição: uma laqueadura tubária. O procedimento é indicado para mulheres que optam pela contracepção definitiva.

A escolha da laqueadura para inaugurar a nova técnica foi estratégica: considerado um procedimento de menor complexidade dentro da videolaparoscopia, permitiu à equipe médica iniciar a utilização da tecnologia com segurança.



Segundo a ginecologista Camila Cescatto, especialista em cirurgia minimamente invasiva e uma das cirurgiãs responsáveis pelo procedimento, a videolaparoscopia oferece inúmeras vantagens em relação à cirurgia convencional. “Na cirurgia por vídeo, realizamos apenas pequenas incisões para a introdução da microcâmera e dos instrumentais cirúrgicos”, explicou a profissional. “Toda a operação é acompanhada em alta definição, com maior precisão durante o procedimento. Como consequência, a paciente apresenta menos dor no pós-operatório, menor risco de complicações, cicatrizes reduzidas e recuperação significativamente mais rápida quando comparada às cirurgias abertas, que exigem incisões maiores”.

Segundo dados do hospital, a instituição já realizou mais de 900 cirurgias desde sua inauguração em 2025 e conta com uma infraestrutura cirúrgica completa, preparada para incorporar novas tecnologias e oferecer procedimentos cada vez mais seguros e resolutivos. “A implantação da cirurgia por vídeo por parte da unidade representa um investimento direto na qualidade da assistência pública em saúde, garantindo que pacientes do SUS tenham acesso a tratamentos modernos, com maior conforto, recuperação mais rápida e retorno precoce às atividades cotidianas”, divulgou a diretoria da unidade em comunicado.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959, com o objetivo de se tornar referência nacional em gestão hospitalar e de serviços de saúde em geral. Com cerca de 7.600 empregados diretos, atualmente o INDSH administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em sete estados, com mais de 1.300 leitos exclusivamente destinados ao SUS e capacidade de atendimento de mais de nove milhões de pacientes potenciais.

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Mais informações sobre o INDSH disponíveis em www.indsh.org.br.