Clínica Bergmann personaliza tratamentos em Porto Alegre

O mercado de medicina estética vive um ciclo de expansão acelerada, consolidando o Brasil como um dos dez principais polos globais do setor. Dados publicados pelo portal especializado Brazil Beauty News projetam um crescimento anual de 7% até 2029, e, para clínicas e consultórios médicos, a perspectiva é ainda mais otimista, com estimativas de aumento médio de até 16% no faturamento, impulsionado pela ampliação do perfil de pacientes e pela maior procura por procedimentos.

Mais do que um indicador financeiro, a tendência aponta para uma mudança estrutural no comportamento do setor: a medicina estética deixa de ser tratada como um campo isolado e passa a se consolidar como parte integrante da saúde preventiva e do bem-estar clínico.

Nesses 20 anos, a Clínica Bergmann acompanhou as transformações do setor a partir dessa mesma premissa, que orientou a clínica desde a fundação: avaliar cada paciente antes de definir o tratamento em áreas como tricologia, saúde capilar, emagrecimento, lipedema e estética facial.

“Acreditamos que cada paciente é único e, por isso, não trabalhamos com tratamentos padronizados. Tanto nos tratamentos capilares quanto nos programas de emagrecimento, nosso foco vai além da estética. Buscamos identificar e tratar as causas que podem estar comprometendo a saúde e os resultados”, afirma o Dr. Julio Bergmann, médico e cofundador da Clínica Bergmann.

Muitos pacientes têm queixas estéticas que, segundo a equipe, se originam em fatores de saúde geral. Fadiga, alterações metabólicas, desequilíbrios hormonais e quadros intestinais crônicos estão entre os pontos investigados antes da definição de qualquer protocolo, sejam eles voltados à queda capilar ou ao emagrecimento.

“Quando promovemos uma melhora real da saúde, os resultados tornam-se mais consistentes e duradouros. O paciente ganha mais disposição, qualidade de vida e bem-estar, enquanto os resultados corporais e capilares são potencializados de forma natural e sustentável. Essa visão integrativa é o que nos permite alcançar transformações profundas e duradouras”, complementa Clarissa Bergmann, biomédica e cofundadora da clínica.

Entre as queixas que mais levam pacientes à clínica atualmente estão obesidade, queda capilar e lipedema. A proporção de adultos obesos no Brasil mais que dobrou entre 2003 e 2019, passando de 12,2% para 26,8% da população com 20 anos ou mais, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o lipedema, doença vascular crônica que provoca acúmulo de gordura e inchaço localizado, principalmente em pernas e braços, atinge uma estimativa de 12,3% das mulheres brasileiras, de acordo com estudo publicado no Jornal Vascular Brasileiro.

“Cada vez mais os nossos pacientes nos indicam amigos e familiares para tratar questões crônicas de saúde, desde alergia de pele a todos os tipos de problemas intestinais e dor crônica, pois temos um grande foco em recuperar a saúde do paciente para que ele consiga recuperar os cabelos, emagrecer e não ter efeito sanfona”, revela o Dr. Julio Bergmann.

A definição de cada protocolo passa por uma etapa de diagnóstico que combina exames clínicos tradicionais a ferramentas mais recentes. “Para o sucesso dos tratamentos, é fundamental um bom diagnóstico clínico, com exames de tricoscopia, bioimpedância, coletar uma boa história clínica, mas também fazer uma investigação completa com exames de sangue, exames genéticos e exames epigenéticos do fio do cabelo, que indicam muito sobre a saúde do paciente”, continua o médico.

Inovações em tricologia e emagrecimento



A tricologia é uma subespecialidade da dermatologia, dedicada a tratar o couro cabeludo, os cabelos e os pelos. A área passou por avanços recentes, segundo os fundadores da Clínica Bergmann, que acompanharam de perto essa evolução dentro do consultório.

“Novas tecnologias de laser e eletroporação, sem a necessidade de agulhas, surgiram para mudar o patamar dos resultados capilares. Nos últimos dois anos surgiram diversos ativos que potencializam o resultado. Porém, para os resultados serem persistentes, é fundamental garantir que o paciente está saudável. Por isso é tão desafiador tratar cabelos: não adianta usar a melhor tecnologia e fazer o melhor tratamento se o paciente se encontra doente”, diz Clarissa Bergmann.

No emagrecimento, a principal revolução recente foi a popularização das “canetas emagrecedoras”, que intensificou a procura não só por tratamentos de emagrecimento, mas também de lipedema (que é o acúmulo desproporcional de gordura principalmente nos braços e pernas).

“Com o advento das ‘canetas emagrecedoras’ e um melhor controle do apetite, houve um grande aumento na procura por tratamentos de emagrecimento e lipedema. Porém, o uso das canetas sem transformar o paciente em uma pessoa saudável e sem a devida suplementação pode resultar na perda de massa magra, fadiga e queda de cabelo. Esses pacientes voltam a engordar rapidamente, pois é a massa magra que mantém o metabolismo basal elevado. Por isso é fundamental dar saúde ao paciente”, acentua o Dr. Julio Bergmann.

Ao longo de duas décadas, a Clínica Bergmann já acompanhou milhares de pacientes em Porto Alegre. “Por meio do cuidado, da dedicação e de um atendimento humanizado, buscamos ajudar pessoas a recuperarem sua autoestima, saúde e qualidade de vida”, conclui Clarissa Bergmann.

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Para saber mais, basta acessar o site da Clínica Bergmann: https://clinicabergmann.com/