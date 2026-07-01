Serena Assist agrega serviços e amplia assistência familiar

A Serena Assist oferece planos de assistência familiar com abrangência nacional que combinam assistência funeral e serviços complementares, como telemedicina, descontos em medicamentos, assistência residencial e benefícios nas áreas de educação e lazer. Os produtos permitem a adesão de pessoas com ou sem vínculo familiar.

A assistência funeral é estruturada em planos que contemplam translado, preparação, velório e escolha entre sepultamento ou cremação. Entre os serviços adicionais, os planos podem oferecer check-up médico anual, acesso à rede particular de saúde, descontos em farmácias, indenização por morte acidental, sorteios e telemedicina.

Ulbriner Cruz, diretor comercial da Serena Assist, afirma que a funcionalidade de um modelo que combina assistência funeral, saúde preventiva e serviços de conveniência é a percepção de valor imediata pelo consumidor, que passa a usufruir, no cotidiano, dos benefícios adquiridos.

“Os descontos em medicamentos, a rede de parceiros comerciais e as consultas online podem gerar economia no orçamento mensal da família, enquanto a assistência funeral proporciona previsibilidade diante de futuras situações de perda”, comenta o executivo.

O diretor destaca que os planos da marca foram desenhados para o orçamento e para o dia a dia do brasileiro, com foco em atender às demandas atuais das famílias brasileiras. A proposta da Serena Assist busca unir a segurança indispensável do amparo funerário com benefícios que as famílias usam hoje, como a telemedicina, com o objetivo de oferecer atendimento médico rápido sem a necessidade de sair de casa ou enfrentar filas.

Comportamento do consumidor e mudanças sociais

Para Cruz, o mercado de assistência familiar evoluiu nos últimos anos, deixando de ser apenas reativo — acionado somente no momento do luto — para se tornar proativo e focado em vida. “Ao oferecer ferramentas de saúde preventiva, queremos nos tornar parceiros de vida dos clientes. O beneficiário não precisa esperar um momento difícil para lembrar da Serena Assist, por exemplo”, evidencia.

De acordo com o executivo, a prevenção e o acompanhamento contínuo podem contribuir para a percepção de valor dos beneficiários ao longo do tempo. “A principal mudança observada no comportamento dos consumidores é a busca por inteligência financeira e acolhimento. Eles entenderam que o planejamento funeral não é sobre a morte, mas sobre proteger o orçamento e a tranquilidade da família no futuro”, explica.

Conforme observa o executivo da Serena Assist, o setor de assistência familiar ainda enfrenta desafios para acompanhar as mudanças sociais e as novas estruturas familiares. Segundo ele, o mercado funerário ainda é cercado por uma espécie de “tabu cultural”, além de não ter modernizado processos burocráticos antigos.

“Empresas que não entenderem a diversidade das novas famílias, nem se digitalizarem, ficarão para trás. Para superar isso, é preciso colocar tanto a tecnologia quanto a empatia no centro dos processos”, avalia Cruz.

Para o diretor comercial, a ampliação da cobertura para diferentes configurações familiares democratiza o acesso à proteção, além de reforçar o respeito e acolhimento a todas as formas de amor e cuidado.

“Ao estender a cobertura para diferentes estruturas, sejam casais homoafetivos, enteados ou até dependentes sem vínculo familiar, contribui-se para tornar os planos mais inclusivos. A família brasileira mudou, e a Serena Assist busca acompanhar essa evolução”, declara o executivo.

A Serena Assist alcançou a marca de 20 mil vidas atendidas em 2025 e planeja alcançar 40 mil em 2026. Para este ano, também está programado o lançamento de um produto voltado para animais de estimação, ampliando ainda mais sua atuação. Os serviços comercializados pela empresa são prestados pela Integral Group Solution (IGS), empresa com presença em mais de 20 países, com 15 mil prestadores credenciados e 25 milhões de clientes.

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