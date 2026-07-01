SLB assina contrato de sete anos no âmbito da iniciativa Ahmadi Innovation Valley da Kuwait Oil Company

A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia energética, assinou um contrato de sete anos com a Kuwait Oil Company (KOC) no âmbito da iniciativa “Ahmadi Innovation Valley” (AIV). O acordo apoiará programas de pesquisa aplicada, implantação de tecnologia e inovação digital alinhados aos objetivos energéticos de longo prazo do Kuwait.

Nos termos do acordo, a SLB trabalhará com a KOC para avaliar, testar e implantar tecnologias avançadas em uma série de prioridades operacionais e estratégicas, incluindo inteligência artificial (IA), aplicações da Internet das Coisas Industrial (IIoT), otimização da produção, tecnologias de reservatórios, gestão hídrica e iniciativas de transição energética.

O Ahmadi Innovation Valley é a principal iniciativa de inovação da KOC, que reúne indústria, academia e fornecedores de tecnologia para enfrentar desafios técnicos estratégicos do segmento de upstream.

“Ahmadi Innovation Valley representa um importante passo para o fortalecimento da liderança tecnológica no setor de energia do Kuwait”, afirmou Ahmad Jaber Al-Eidan, diretor-presidente da Kuwait Oil Company. “Por meio da colaboração com parceiros tecnológicos de referência, estamos acelerando a implementação de tecnologias, fortalecendo as capacidades locais e ampliando a transferência de conhecimento para apoiar a indústria de energia do Kuwait.”

“O setor de energia não carece de tecnologia. O desafio está em implementá-la em escala e transformar a inovação em impacto operacional”, afirmou Olivier Le Peuch, diretor-presidente da SLB. “O Ahmadi Innovation Valley reúne provedores de tecnologia, pesquisadores e equipes operacionais para acelerar a avaliação, a implementação e a ampliação da escala de novas soluções em todas as operações da KOC. Temos orgulho de contribuir com nossa tecnologia, nossa expertise técnica e nossa experiência global, ao mesmo tempo em que ajudamos a fortalecer as capacidades locais e a apoiar a próxima geração de talentos do Kuwait.”

Por meio da AIV, a SLB apoiará a pesquisa aplicada e a gestão de tecnologia, abrangendo múltiplas linhas de negócios e domínios tecnológicos. A iniciativa oferece à KOC uma abordagem flexível para avaliar, testar em projeto-piloto e implementar novas tecnologias.

Como parte do acordo, a SLB planeja estabelecer uma instalação dedicada no Ahmadi Innovation Valley, no Kuwait, com previsão de início da construção em 2026 e inauguração em 2028.

O prêmio consolida mais de 85 anos de colaboração entre a SLB e a KOC, marcando um marco significativo em sua longa relação.

Principais pontos:

a Kuwait Oil Company (KOC) concedeu à SLB um contrato de sete anos no âmbito da iniciativa Ahmadi Innovation Valley (AIV);

por meio da iniciativa AIV, a SLB apoiará programas de pesquisa aplicada e tecnologia em cerca de 100 projetos, abrangendo inteligência artificial, aplicações de Internet Industrial das Coisas (IIoT), otimização da produção, tecnologias de reservatório, gestão de água e iniciativas de transição energética;

como parte do acordo, a SLB planeja estabelecer uma instalação dedicada ao Ahmadi Innovation Valley no Kuwait, com previsão de início da construção em 2026 e inauguração planejada para 2028.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

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