Inteligência de dados impulsiona social commerce no Brasil

A rápida expansão do TikTok Shop e a profissionalização da chamada creator economy vêm impulsionando o crescimento das ferramentas de inteligência de dados voltadas ao social commerce no Brasil. Em menos de um ano, a plataforma reorganizou a lógica das vendas digitais, transformando a forma como creators, afiliados e marcas se relacionam com o público e com os conteúdos que convertem.



Segundo levantamento divulgado pelo portal Mercado & Consumo, as vendas realizadas por meio de transmissões ao vivo no TikTok Shop cresceram 143% no pico do fim de ano, consolidando o formato como motor relevante para o comércio eletrônico no país. Um estudo da própria plataforma mostra que mais de 57% dos usuários brasileiros compraram no TikTok Shop após descobrir produtos em vídeos, evidenciando o impacto direto da experiência social sobre o consumo.



De acordo com Gustavo Magalhães, fundador da VYRAL, startup brasileira que mapeia os vídeos que mais vendem no TikTok Shop, a plataforma mudou a régua do social commerce no último ano.

“Quem antes vendia por intuição agora vê dado em tempo real. Quem dependia de seguidor descobriu que o que importa é o desempenho do vídeo. Criador com 4 mil seguidores que fala de um problema real pode vender mais que influenciador grande, porque o algoritmo distribui por desempenho do conteúdo, não pelo tamanho do perfil”, conta.



Gustavo Magalhães ressalta ainda que, para afiliados, a plataforma abriu um canal de venda mensurável, em que cada vídeo, link e conversão podem ser acompanhados. Já para marcas, a relação com criadores deixou de ser transacional e passou a ser mais próxima. “Quem tratava criador como mídia paga hoje trata como sócio: ensina a vender, divide o ganho, integra na operação”, afirma.



Para o executivo, o uso de inteligência de dados está mudando a forma como creators e marcas planejam suas estratégias. “A maioria ainda olha para alcance, views e likes. Esses números dizem que o vídeo foi assistido, não que ele vendeu. Dado de social commerce começa em outra pergunta: qual vídeo gerou caixa? Quando criador e marca passam a olhar para essa ponta, param de testar do zero, escolhem parceiros pela estrutura que converte e aprendem mais sobre o público assistindo à venda do que pagando pesquisa”, ressalta.



“Vídeo com um milhão de likes pode não vender uma unidade. Vídeo com 120 mil views pode estourar estoque. O que separa não é a audiência, é o gatilho. E a maioria do que vende no vídeo curto fica abaixo de R$ 67, porque é compra de impulso. Na live é o oposto: tickets maiores fecham porque a conversa em tempo real quebra objeção”, acrescenta.



Diante desse panorama, a VYRAL oferece inteligência de dados em tempo real ao mapear diariamente mais de 5 mil vídeos do TikTok Shop. Com isso, a ferramenta já acumula um histórico de mais de R$ 500 milhões em vendas analisadas e ultrapassou R$ 2 milhões em faturamento em apenas seis meses de operação, com mais de 8 mil usuários cadastrados.



O fundador avalia que o crescimento acelerado da VYRAL reflete a maturidade do mercado brasileiro. “Existe uma sede real por dados que ninguém estava atendendo. A creator economy já saiu da fase de hobby: tem gente vivendo de criar conteúdo e vender no TikTok Shop, tratando o trabalho como negócio. Quando o canal vira sério, surge o mercado de ferramentas que ajudam a operar melhor dentro dele”, observa.



Entre as tendências para os próximos meses, Gustavo Magalhães aponta a normalização das lives em diferentes categorias, como moda, cozinha e cuidados pessoais. “A conversa em tempo real quebra objeção que site nenhum quebra. Quando a dúvida vira resposta na hora, a venda acontece. A relação marca-criador também vai se profissionalizar de vez. As que crescerem mais não serão as que compram post, serão as que montam times pequenos e bem treinados”, alerta.



“Daqui a dois anos, todo mundo vai ter alguma forma de dado, e a diferença vai estar em quem usa com mais sabedoria. O criador deixa de ser talento solto e vira operador profissional, com painel próprio, método de teste e ciclo de aprendizagem. A marca deixa de tratar criador como anúncio e vira parceira de operação. Tudo converge na mesma direção: conteúdo, influência e venda viram uma coisa só”, completa.



Um relatório do Banco Santander, divulgado pela CNN Brasil, estima que o TikTok Shop deve movimentar cerca de R$ 39 bilhões no Brasil até 2028. Para Gustavo Magalhães, quem entrar agora com dados, comunidade e método terá mais chances de capturar uma fatia significativa desse crescimento.

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“A VYRAL nasceu para ser a plataforma brasileira que mapeia, em tempo real, os vídeos que mais vendem no TikTok Shop, exatamente para ajudar criador, afiliado e marca a navegar essa virada”, conclui o especialista.



Para saber mais, basta acessar: https://vyral.com.br?