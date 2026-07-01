Gabarito Educação conquista 5ª posição no ENEM em Minas
Gabarito Educação alcançou 1º lugar em Uberaba, 1º entre escolas com mais de 100 alunos em Uberlândia e 2º em Araxá. Com esses resultados, a rede ficou em 5ª posição no ranking estadual, 27ª no nacional e lidera o Triângulo Mineiro. O desempenho reflete a proposta pedagógica da instituição e a importância do ENEM como indicador de qualidade no ensino médio.
compartilheSIGA
Gabarito Educação, rede de ensino presente no Triângulo Mineiro, registrou desempenho destacado nos microdados mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Nos municípios de Uberaba, Uberlândia e Araxá, a instituição obteve posições de liderança, alcançando a 5ª colocação no ranking de Minas Gerais e a 27ª posição no âmbito nacional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em Uberaba, a escola conquistou o 1º lugar no ranking municipal, impulsionada pela turma do 3º Super Med, programa voltado à preparação intensiva para cursos concorridos, como Medicina. Em Uberlândia, a rede liderou o ranking entre escolas com mais de 100 alunos inscritos no exame, evidenciando capacidade de manter alto desempenho em larga escala. Em Araxá, a instituição ficou em 2º lugar, mantendo-se entre as escolas de melhor desempenho da cidade.
O resultado estadual posicionou Gabarito Educação em 5ª colocação em Minas Gerais e, nacionalmente, na 27ª posição, além de garantir o 1º lugar geral no Triângulo Mineiro. Segundo Julio Abdalla, mantenedor da rede, o desempenho decorre de um trabalho pedagógico sólido e do comprometimento de alunos, professores e famílias.
O ENEM continua sendo o principal mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil, utilizado por universidades públicas e por programas de bolsas em instituições privadas. Nesse contexto, o desempenho das escolas no exame serve como indicador relevante da qualidade da formação oferecida ao longo do Ensino Médio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com os resultados recentes, Gabarito Educação mantém a instituição entre as escolas de alto desempenho do país, mantendo trajetória consistente nos rankings e ampliando sua relevância no cenário educacional mineiro.
Website: https://gabarito.eskolare.shop/