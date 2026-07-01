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Gabarito Educação conquista 5ª posição no ENEM em Minas

Gabarito Educação alcançou 1º lugar em Uberaba, 1º entre escolas com mais de 100 alunos em Uberlândia e 2º em Araxá. Com esses resultados, a rede ficou em 5ª posição no ranking estadual, 27ª no nacional e lidera o Triângulo Mineiro. O desempenho reflete a proposta pedagógica da instituição e a importância do ENEM como indicador de qualidade no ensino médio.

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Repórter
01/07/2026 13:57

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Gabarito Educação conquista 5ª posição no ENEM em Minas
Gabarito Educação conquista 5ª posição no ENEM em Minas crédito: DINO

Gabarito Educação, rede de ensino presente no Triângulo Mineiro, registrou desempenho destacado nos microdados mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Nos municípios de Uberaba, Uberlândia e Araxá, a instituição obteve posições de liderança, alcançando a 5ª colocação no ranking de Minas Gerais e a 27ª posição no âmbito nacional.

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Em Uberaba, a escola conquistou o 1º lugar no ranking municipal, impulsionada pela turma do 3º Super Med, programa voltado à preparação intensiva para cursos concorridos, como Medicina. Em Uberlândia, a rede liderou o ranking entre escolas com mais de 100 alunos inscritos no exame, evidenciando capacidade de manter alto desempenho em larga escala. Em Araxá, a instituição ficou em 2º lugar, mantendo-se entre as escolas de melhor desempenho da cidade.

O resultado estadual posicionou Gabarito Educação em 5ª colocação em Minas Gerais e, nacionalmente, na 27ª posição, além de garantir o 1º lugar geral no Triângulo Mineiro. Segundo Julio Abdalla, mantenedor da rede, o desempenho decorre de um trabalho pedagógico sólido e do comprometimento de alunos, professores e famílias.

O ENEM continua sendo o principal mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil, utilizado por universidades públicas e por programas de bolsas em instituições privadas. Nesse contexto, o desempenho das escolas no exame serve como indicador relevante da qualidade da formação oferecida ao longo do Ensino Médio.

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Com os resultados recentes, Gabarito Educação mantém a instituição entre as escolas de alto desempenho do país, mantendo trajetória consistente nos rankings e ampliando sua relevância no cenário educacional mineiro.



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